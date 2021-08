Per segon any consecutiu, no podem celebrar les festes com ens agradaria i com sabem fer-ho. L’any passat, amb condicions més dures, vam poder realitzar algun dels actes perquè almenys poguérem rememorar l’esperit de les nostres festes. Encara que comencem a vore la llum al final del túnel, no es donen les circumstàncies per a realitzar actes multitudinaris. Esperem que, d’ací a poc temps, puguem anar avançant en estos actes.

És inevitable que en estos dies ens seduïsca un ambient més festiu i de celebració, però des de la Regidoria de Festes vos demanem responsabilitat i complir les normes que hui encara continuen vigents, tant en els establiments d’hostaleria com en les celebracions particulars. Portem més d’un any patint la pandèmia, però igualment també portem el mateix temps demostrant que som un poble, de persones compromeses, lluitadores i solidàries. La paciència és la millor virtut per a guanyar la batalla. Eixa paciència, complementada amb una alta dosi de responsabilitat per part dels melianers i de les melianeres, unida també a la vacunació que ja té un alt percentatge de la nostra població, està aconseguint que puguem superar este malson de la covid-19.

Per a finalitzar, vull desitjar-vos molta salut, que vos permeta continuar executant els vostres projectes de vida i continuar gaudint del nostre poble i de les nostres festes.