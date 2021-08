Vivim temps difícils a causa de la pandèmia. Una realitat amb la qual convivim i que ens ha obligat a canviar moltes coses. I en este cas, la celebració de les Festes Majors. Així, el que sempre ha sigut motiu de reencontre, l’alegria de festejar amb la família i els amics la festivitat de la Vallivana i el Crist, i disfrutar dels actes tant dels religiosos com dels organitzats per part de l’Ajuntament, s’ha de limitar ara al compliment de la normativa sanitària.

Des de l’Ajuntament, conscients que la situació amb la covid-19 ocupa la major atenció en la nostra vida, volem que este temps de celebració servisca per aportar una pinzellada de color a un any que portem massa temps vivint en blanc i negre. Per això, com és habitual, hem programat diverses activitats dirigides a un públic divers, però cap de caràcter massiu. Volem assenyalar també que enguany en la programació trobareu que en alguns actes s’ha establert el cobrament d’una entrada de preu mínim, per imposició dels artistes, la qual s’haurà d’adquirir en línia, d’acord amb el compliment de la legalitat.

Les Festes Majors són el reflex d’una societat orgullosa del seu passat, que viu el present amb fortalesa i mira cap al futur amb il·lusió. Per això, allò important és que la realitat que vivim amb la covid-19 no ens reste la il·lusió per continuar endavant. Així mateix, una vegada més, volem agrair la participació dels col·lectius i associacions del municipi en la programació, ja que el teixit associatiu és clau per a sentir-se i fer poble. Amb el desig que mai falten els motius per celebrar la vida, vos desitgem bones Festes Majors 2021!