Des de la Regidoria de Festes de l‘Ajuntament de Picassent s’ha treballat per a confeccionar una programació en línia amb la normativa sanitària davant la covid-19 que permeta celebrar uns dies tan especials amb total seguretat, tot i els temps difícils que estem vivint a causa de la pandèmia. Esta realitat ha obligat a prescindir de gran part dels actes més significatius de les Festes Majors, com concursos participatius, trasllats i processons. Pel contrari, si que es celebraran, organitzats per la Confraria Mare de Déu de Vallivana, el tradicional novenari —del 29 d’agost al 6 de setembre— i les misses de campanya els dies de la Vallivana i el Crist —8 i 9 de setembre, respectivament—, tot amb aforament controlat i limitat. A més a més, s’està treballant perquè el tradicional Cant de la Carxofa enguany es cante després de cada missa de campanya.

El dia 4 de setembre, a les 19:30 hores, tindrà lloc un acte homenatge a tot el personal que, dins del voluntariat, ha ajudat la ciutadania picassentina a superar els obstacles que esta pandèmia ha suposat.

La programació està dirigida a un públic divers. Al llarg dels deu dies de festa hi ha actes per a públic infantil, propostes musicals com l’actuació de Camela el dijous 4 de setembre a les 22:00 hores, o els concerts de les diferents agrupacions musicals locals entre les quals destaca el concert que donarà la Societat Artístico Musical de Picassent amb les mítiques bandes La Guardia, La Frontera i Danza Invisible, el concert «Recordando a Nino Bravo» protagonitzat per la Societat Musical l’Om de Picassent i el cantant Serafin Zubiri.

Per altra banda, cal destacar el concert d’Ara Malikian, que tindrà lloc el dijous, 9 de setembre. Les entrades només poden adquirir-se a la seua web. Per al públic infantil, Gisela donarà un concert el dijous, 2 de setembre, a les 20:00 hores. Enguany, pel control d’aforament, l’accés a tots els actes requereix entrada o invitació. En el cas de les entrades, es poden adquirir en línia a través de la plataforma www.giglon.com a partir del 20 d’agost i també físicament a la Casa de Cultura a partir del 26 d’agost i en horari de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores i de 16:30 a 20:00 hores. A la Casa de Cultura, en este mateix horari, es podran recollir les invitacions per als actes amb entrada gratuïta.