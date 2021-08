La plantà desafía a la lluvia en Xirivella

El cielo encapotado y las cuatro gotas que por momentos han caído durante parte de la mañana, no deslucían la ilusión de los falleros de Xirivella más madrugadores en la plantà de las atípicas fallas de septiembre. Tal vez por esa amenaza de lluvia, los artistas de los monumentos de las comisiones de Valencia-Teodoro Llorente ‘Elcano’ y Sant Antoni quisieron adelantar a primera hora la plantà de los remates y cubrirlos con plásticos de protección.

Frente a la supercarpa de Elcano, con capacidad para casi un millar de personas, artistas y falleros trabajaban en plantar su monumento, rematado por dos jóvenes ataviados con la indumentaria valenciana. La actividad era frenética, con grúa incluida. Atentas a la evolución de las tareas estaban, a pie de falla, la presidenta Carmen Gómez y la fallera mayor 2021, Alba Pérez. Ambas coincidían en que “ya había ganas de ver la falla en la calle”.

Gómez admitía que han vivido “una pasadilla larga, de muchos meses. Ahora vamos a tratar de disfrutar y hacerlo lo mejor posible”. La dirigente miraba al cielo, amenazante de lluvia, y explicaba que el artista había querido adelantar los tiempos para evitar contratiempos. De cara al resto de semana, Carmen Gómez avanza que han preparado un dispositivo especial para cumplir con todas las medidas covid. “La carpa esta toda vallada para que no pueda acceder nadie que no sea de la comisión, mascarilla, geles, barra con distancia de seguridad… nosotros lo hemos hecho todo”, afirmaba.

Por su parte Alba Pérez grababa con el móvil cómo colocaban el cuerpo central del remate. “La verdad es que teníamos muchas ganas de poder juntarnos, aunque será diferente por las circunstancias, pero muy contentas”, señalaba a Levante-EMV. La fallera mayor también mostraba el deseo de que la lluvia “aguante al menos hasta que concluya todo el montaje y esperemos que el tiempo se porte”. Pero Pérez no podía ocultar “lo emocionante” que “será esta semana tras año y medio complicado, sobre todo para las falleras mayores que hemos vivido con incertidumbre que iba a pasar, y la verdad es que ilusionados, con ganas y algo de miedo para que todo salga bien y la gente respete todas las normas”.

Bajo una fina capa de lluvia, artista y falleros de Sant Antoni encajaban el remate central del monumento. La fallera mayor María Redondo, al igual que su colega Alba Pérez, también inmortalizaba con el teléfono móvil la plantà de la falla de su reinado. “Tenía mucha ganas, llevo tres días sin dormir. Pensaba que era del propio cansancio pero realmente es de que esto empieza tras 18 meses de parón. Ayer ya vine a ver cómo traían los primeros nitots y ahora la plantà no me la quería perder. Solo la pude ver en el taller ‑en marzo de 2020 no llegó a salir a la calle- y tenía muchas ganas de verla y estoy superilusionada de verla plantada”, explicaba. La joven admite que las restricciones “harán que sean unas fallas diferentes pero nervioseta con que todo salga bien y podamos disfrutar”. Mientras hablaba con el periodista sigue lloviendo, muy poco, eso sí. “Mientras caiga así y no afecte al monumento y luego respete los días de ofrenda, perfecto”, reconocía.