El Partido Popular de Xirivella anuncia que no asistirá al Pregón Institucional de las fiestas populares como muestra de rechazo a la elección de la pregonera de este año. El equipo de gobierno ha designado para protagonizar dicho acto a Ana Barceló, consellera de Sanidad, “convirtiendo así el pregón que da inicio a las fiestas en un mitin socialista”, critica Enrique Ortí, presidente de los populares.

El grupo popular insiste en que el partido del gobierno municipal continúa haciendo uso de los medios institucionales con fines partidistas al traer como pregonera a un cargo político de su mismo partido. Según Ortí, “durante todo este tiempo de pandemia y con los peores datos de contagios en el municipio, Michel Montaner no ha conseguido que la Consellera de Sanidad viniera a dar ninguna explicación, ni a dar la cara por el nefasto funcionamiento del centro de salud. Sin embargo, la invita como pregonera de las fiestas populares”. Los populares lo consideran “como una grave falta de respeto a todos los vecinos de Xirivella, además de una falta de sensibilidad política, desvirtuando así la esencia del Pregón de las Fiestas Populares”. Ortí critica que esta Consellera “está aplicando importantes recortes en el ámbito sanitario de Xirivella, como la eliminación de especialidades del centro de salud, a la vez que está creando verdaderos problemas a todos los vecinos que no tienen una atención médica adecuada en el municipio, por lo que Ana Barceló no se ha encargado de gestionar las reclamaciones sanitarias de los Xirivelleros”.

“Es un evento para dar relevancia a algún Xirivellero en las fiestas del municipio por su labor o cualidad y el gobierno municipal desperdicia la oportunidad, asignando como pregonera a una persona que no tiene ningún vínculo especial con la vida del municipio. En el pueblo tenemos personas más idóneas para ser pregoneras en las fiestas locales”, añade Ortí. “Si quieren hacer un homenaje al mundo sanitario, en Xirivella hay enfermeros y médicos que realmente sí han luchado día tras día contra el virus”, afirman los populares.

Así pues, los concejales del grupo popular califican el pregón de este año como una “pantomima partidista” de la que no quieren formar parte.