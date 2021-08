Amigues i amics, les Festes en Honor a la Mare de Déu del Puig ja están ací! Com ben bé ha dit la nosta alcadessa, Luisa, este any tampoc podrem gaudir com cal de les nostres festes però, encara i tot, no anem a deixar d’entretenir-nos amb espectacles lúdics, culturals i litúrgics. Per als xiquets i xiquetes tidrem els espectacles «El Reino del León» i «Gisela, la voz de Disney»: de segur que disfrutaran al màxim!

Per als nostres adolescents tenim un fantàstic Scape Room Bus durant tot el dia. Espere que pugau eixir del bus...

Per als adults portem una gran varietat d’espectacles: tributs a Mónica Naranjo i a Ana Belén, Víctor Manuel i Miguel Ríos. Un divertit concert d’humor i rialles garantitzades amb el teatre «Por los pelos». Després de dos any també podrem tornar a gaudir de les nostres mascletaes.

I les nostres misses en Honor a la nostra Patrona, i de tota València, la Mare de Deú del Puig.

Esteu totes i tots convidats a tots els actes.

Desitge que gaudiu de tots els espectacles al màxim, ja que intentem que siguen del vostre gust. Moltes gràcies per tot i visca la Mare de Déu del Puig!