Durante la tarde de ayer, una vecina de Albal alertó de la caída de un pino de grandes dimensiones en el patio del colegio Sant Blai de la localidad de l'Horta Sud.

Se trata de una de las especies arbóreas de mayor edad plantada la zona de recreo del centro más antiguo de Albal, fundado en 1926.

El alcalde Ramón Marí pide a la ciudadania mucha precaución y recuerda que pese a que la tormenta ha pasado, Albal continúa en alerta por este tipo de episodios de viento, lluvia y granizo. El primer edil asegura que hoy mismo sera retirado el árbol caído y se congratula de que el accidente no haya causado daños personales. Los centros educativos todavía no han retomado las clases del nuevo curso.

La Policia Local sigue velando por la seguridad ciudadana, la tormenta ha pasado pero continúa la alerta e informan, que salvo este incidente, tras comprobación in situ de las zonas de más riesgo de la población, como túneles, barrancos, zonas rurales, autovía y la urbanización Santa Anna, entre otras, no se han producido daños materiales de consideración, salvo la caída de algunas ramas, y aseguran que no se han recibido alertas por parte de la ciudadanía.