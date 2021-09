El club d’Ornitòlegs de Burjassot presenta les aus limícoles de l’Albufera

La Societat Valenciana d’Ornitologia (SVO) de Burjassot culminà les activitats del mes d’agost amb una nova eixida d’albirament d’aus del seu projecte OCA (Observa, classifica i aprén), que el col·lectiu conservacionista, periòdicament, brinda a la ciutadania per a donar a conéixer i difondre la riquesa del patrimoni natural valencià. En esta ocasió la SVO elegí l’Albufera de València, on es visità l’estany del Pujol i el Centre d’Interpretació del Racó de l’Olla, per a observar les aus limícoles, és a dir aquelles espècies de ribera que s’alimenten d’organismes que habiten llocs fangosos.