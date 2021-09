La intención del alcalde de Xirivella, Michel Montaner, de encargar a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, "el pregón de las fiestas ha generado mucho malestar en la población. Hasta ahora el pregón siempre se había dedicado a homenajear a personas y colectivos relevantes, vinculados a Xirivella y sin connotaciones políticas, como la cocinera Begoña Rodrigo, los payasos Amaia Prieto y Jesús Jara, el guitarrista Rafa Serrallet, los jóvenes xirivellers y xirivelleres emigrados o las asociaciones locales. Por eso no se entiende que el alcalde haya decidido romper el consenso, sin consultar a nadie, y convertir el pregón en un acto que, para muchos, tiene intenciones partidistas”, explica Ricard Barberà, portavoz de Compromís per Xirivella.

La formación valencianista considera necesario "agradecer el trabajo del colectivo sanitario y de todos los que nos han cuidado y cuidan", pero piensa que "no es apropiado que este homenaje lo protagonice la consellera, porque hay muchas alternativas. Tanto la consellera como su equipo también se merecen el agradecimiento de todo el pueblo valenciano, porque están haciendo una gran labor en el control de la pandemia, pero el pregón de fiestas no es ni el lugar ni el momento oportuno para expresárselo, entre otras cosas porque no era preciso poner a la consellera en el centro de una polémica innecesaria”, aclara Barberà.

En este sentido, la formación valencianista se ha puesto en contacto con el alcalde y le ha trasladado varias propuestas para tratar de reconducir la situación. ˝Sería una lástima que el alcalde no aceptara nuestras propuestas para replantear el acto. Xirivella se merece, más que nunca, disfrutar de unas fiestas sin polémicas”, concluye Barberà.