Las fallas de Catarroja apuran la plantà para esquivar la lluvia

No fue el caso del Rabal, que ya no quisio volver a retrasar la plantà, prevista el sábado. La grúa colocaba el remate principal de estos «Cuentos Chinos» con una lluvia intermitente, que causaba gestos de preocupación entre el equipo de trabajo del artista, dedicado a reparar la pintura y daños provocados por las lluvias. «Este martes por la noche estuvimos poniendo plásticos, pero la pintura se ha deteriorado y se ha descorchado algunas piezas», indicaba preocupada la fallera mayor, Carla Mayo, quien añadía «menos mal que decidimos no plantar este sábado, aunque no sé esta trade qué pasar», aseguraba mirando al cielo. «Es una lástima, después de tanto tiempo esperando este momento, que al final la lluvia nos esté fastidiando el día, bueno esto también pasa siempre en marzo», apostillaba otra fallera. La infantil, de momento, la van a mantener guardada «todo el tiempo que podamos» aunque no corre tanto peligro porque la pueden cubrir con un carpa.

La Plaça de la Regiò de Catarroja, por su parte, también sacó su remate basado en el ícono feminista «Rossi, la remachadora» con su brazo marcando músculo.

Sin presión para El Mercat

En Alcàsser, el monumento de la Falla del Mercat ya se podría contemplar íntegra ayer por la mañana sin a priori verse importantes daños causados por la lluvia, cuyas gotas parecían formar parte de la propia falla. La infantil, en cambio, «la mantenemos guardada, dependiendo de la lluviaa lo mejor la sacamos a la calle el jueves», explicaba su presidente, Luis Miguel, sin la presión de otros años, «ya que como esta vez somos los únicos que plantamos -la falla del Raval, como siempre, lo hará quince días después y el Trinquet ha decidido no plantar – no optamos a premio y no tenemos prisa». Una falta de presión que también se nota en el «ambiente fallero», donde apenas una docena de socios se podían ver. «Aún no está bajando mucha gente, de cara al fin de semana es cuando más se animará», relata.

En Aldaia, el monumento de Sant Vicent, obra de Pepe Mas, estaba en la calle desde la tarde del martes casi al completo. El artistas esperaba rematar la faena este miércoles por la tarde, tras plantar en Torrent. Además, los falleros y falleras de la comisión aprovecharon la mañana para realizar diferentes tareas para la preparación de las instalaciones en la calle, donde pasaran los cuatro días intensos que restan de festejos.

Infantiles de Burjassot, a punto

Por su parte, las comisiones de Burjassot plantaron sus monumentos infantiles, sin la preocupación del paraguas y chubasqueros pero mirando al cielo, como hacen cada primavera. La comisión más tempranera en el montaje de su fallita, con el lema «Instants», fue Mendizábal. Antes del mediodía su autor, Carlos Herrero Muria, ya la tenía lista. Se trata del mismo artista que plantó, por la tarde, el monumento infantil de Espartero, «Una vida de colors”. Lo más importante de la jornada para Carlos Herrero, sin embargo, fue su recién estrenada paternidad. Nada más conocerse la buena nueva los casales lo felicitaron. «Ja hi ha una personeta més en la família de Carlos, el nostre artista», decían los falleros.