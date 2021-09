‘Plantà’ en l’Horta con la mirada en el cielo

Los falleros de las comisiones de l’Horta siguen mirando al cielo. La fuerte tromba del lunes, salvo el incidente registrado en la Plaça Europa de Aldaia, no parece haber pasado factura a los monumentos que ya están en la calle, pero la amenaza de nuevas tormentas para este miércoles mantiene en vilo a los festeros.

En Mislata, una buena parte de las comisiones ya tiene en sus demarcaciones los elementos centrales y remates. Algunas de ellas lucen sin protección alguna, mientras que otras, todavía por montar, están envueltas en plásticos. Una de las que desafía a las inclemencias meteorológicas es la de Padre Santonja. El monumento ocupa la esquina con Cardenal Benlloch desde el pasado sábado, con atrevidos remates al aire. El presidente José Antonio Martínez aseguraba que la falla «ha aguantado bien la lluvia del lunes. Está toda barnizada por arriba y está protegida. Si no cae una cantidad de agua muy grande no tiene porqué pasar nada, y rezaremos para que no pase», admite. El presidente reconoce que «estamos ante una planta muy rara. En cualquier otro año, ahora estaríamos con varios actos y una semana de locura, en cambio estos días son muy raros. Pero bueno intentamos llevarlo lo mejor posible y cerraremos el ciclo, que es de lo que se trataba, pero no deja de ser muy raro».

Pero no solo la previsión de precipitaciones afecta al monumento, también al limitado programa de actos. «La cena de la plantà infantil la programamos en la calle porque parecía que no iba a llover pero la de la fallera mayor está en el aire y tenemos que decidir si la aplazamos», explica.

«No sabemos qué pasara»

Por su parte, el monumento central de Creu y Mislata también está ya plantado y al descubierto en el cruce con Blasco Ibáñez. Los falleros y el artista completaron la plantà el sábado y lunes resistió a la primera tromba de agua. «De momento ha aguantado bien y de momento no hemos tenido problemas», indican desde la comisión. Los falleros explican que durante este miércoles llegará el resto de elementos y se empezará a montar las escenas de la grande. «Si llueve más, pues no sabemos lo que puede pasar. Tras un año almacenadas, la madera se resiste bastante, y si se cae la falla, lo sentiremos muchos por las falleras mayores y la comisión…. En marzo siempre pasa, tiene que llover y tiene que pasar algo, pero no hay problema», admiten con cierta resignación.

También la falla grande de Lepanto está casi al completo, sin medidas de protección. En cambio, la base sobre la que debe asentarse el monumento infantil se encuentra encharcado por las lluvias del lunes.

Burjassot ya tiene sus monumentos en las calles

Las comisiones de Burjassot encaran la recta final hacia «esta gran semana, tan atípica como fallera, que ha de cerrar un ciclo», dicen ilusionados desde la Agrupació de Falles, conscientes de que las Fallas de septiembre «serán íntimas y mucho más que una fiesta». En las calles, los 13 casales ya tienen el ‘combustible’ dispuesto para la ‘cremà’. En algunos, incluso antes de la noche de la ‘plantà’, a falta de unos retoques sus monumentos se encuentran prácticamente levantados como en Mendizábal, Mariano Benlliure, Plaça del Pouet, Maestro Lope y Cristóbal Sorní. Estos dos últimos incluso con carpa. Sin preocuparlas demasiado paraguas y chubasqueros, miran al cielo. «Hem tornat».