Plantà contra los elementos en Torrent

En Torrent, el municipio de la comarca con más comisiones, un total de 29, la actividad de buena mañana era frenética, aunque gran parte de las fallas ya tiene en pie su cuerpo central y los remates, circunstancia que, unida a las restricciones, ha dejado casales vacíos y sin falleros en la mañana de la plantà. Por ejemplo, la comisión de Antoni Pardo ya luce en su demarcación su monumento grande, bajo el lema “Perfuma’t”, obra de SacabutxArt. La falla estaba a primera hora prácticamente acabada, a falta de pequeños retoques y la retirada de plásticos a un par de ninots.

En cambio, el artista David Ojeda y todo su equipo se apresuraban para el montaje del monumento infantil, de sección especial y dedicado a las sagas de Harry Potter. La lluvia, fina, iba y venía durante toda la mañana. El plan era claro. Aprovechar la tregua, plantar y cubrirla, a la espera de que el jurado pase revista este jueves por la mañana. “La falla siempre coloca una jaima que nos permite cubrir la fallita, pero este año, por presupuesto, la comisión ha decidido no ponerla. Además, cuando suele llover mucho tenemos que dejar de trabajar porque hay cosas que se deben secar bien”, indica Ojeda.

El artista, que también planta en València y el Port de Sagunt, comentaba que la idea era “aprovechar que ahora por la mañana llueve muy poco para concluirla y dejarla lista, y los falleros nos han dicho que colocarán una lona para cubrirla y protegerla hasta mañana por la mañana, porque la previsión para esta noche es de bastante agua. Y si tiene que sufrir daños, que sea después del paso del jurado”, señalaba.

Con la pausa del esmorzaret, el artista Pepe Más, su equipo y los falleros de Avinguda Reina Sofía levantaban desde primera hora su monumento, en la explanada de l’Auditori. El artista reconocía estar “muy contento y orgullosísimo de volver sentirnos artistas, oler el plástico, el ruido de las grúas de una plantà, pero se ha puesto todo en contra. No sabemos qué ha ocurrido con las fallas de 2020, es como si no quisiera que se plantaran”. Más sostiene que este año “en lugar de tener una plantà normal, más allá de las fechas, y aunque tratamos de seguir nuestra programación, la lluvia nos está llevando a salto de mata. Hemos tenido que repintar una falla de Sagunt dañada por las lluvia, ayer estuvimos plantando la falla Sant Vicent de Aldaia y hoy plantaremos esta de Torrent, pero cuando acabemos tenemos que volver a Aldaia a rematar porque no la pudimos concluir el martes por la lluvia, y este jueves plantaremos otras dos en Gandia”.

En este sentido, Pepe Mas avanzaba a pie de falla que la planificación pasaba por “plantar la falla de manera completa e irse a Aldaia”. El artista asegura que sus monumentos “normalmente aguantan la lluvia, habrá desperfectos pero son subsanables. Las inclemencias no dependen ni de comisiones ni de los artistas”, admite.

"La falla se queda plantada hoy y que pase lo que tenga que pasar", afirma el presidente de Reina Sofía

Por su parte, el presidente Agustín García afirma que “ya sea con chubasqueros y paraguas, la falla se queda plantada hoy y que pase lo que tenga que pasar. Tenemos todo el día para hacerlo, con comida de los falleros en la carpa, y si esta noche se llega al toque de queda y no hemos acabado, firmaré un papel acreditando que cuatro o cinco personas de la comisión están realizando las tareas de la plantà”. García apunta que la lluvia “va marcar mucho los tiempos porque es muy difícil pintar con agua y demás, pero todas las comisiones estaremos en las mismas condiciones cuando llegue el jurado mañana”.

En la comisión del Barri Sant Gregori también había mucha trabajo desde primera hora. El artista Germans Miñana y los falleros levantaban el monumento con el lema “Thor-rentins”, con un remate central formado por dos vikingos. La idea de la falla es plantar el monumento grande y no cubrirlo, mientras que para la infantil, sí tienen dispuesto un cenador para protegerla de la previsión de fuertes lluvias. En este sentido, también durante esta mañana se estaba montando una estructura cubierta para poder realizar diferentes actividades estos días, como cenas, y evitar las precipitaciones.