La comisión Pizarro-Quint de Mislata, con un censo de 450 falleros y enclavada en la sección Sexta B, se ha quedado con el monumento grande sin plantar. Cuerpo central, remates y ninots permanecían hoy a primera hora en plena calle apilados en el suelo y envueltos en plásticos. La desolación entre todos los falleros y falleras era evidente, tras meses esperando el regreso de las fiestas y ver este triste desenlace.

Según explica el presidente Óscar Almela, cuando la Generalitat suspende oficialmente las fallas, Junta Central Fallera comunicó que habría que solidarizarse con los artistas y pagarles por su trabajo. “En abril del mismo año, el artista, que prefiero no decir el nombre, nos comunica que le paguemos lo que resta del contrato, de un total de 12.000 euros. Yo le explico que no, que tal y como se especifica en el contrato, la última parte se le abonará cuando plante la falla, sea cuando sea”, relata. La comisión, como recuerda el presidente, analizó la situación en junta directiva y acordó trasladar al artista una propuesta: “Firmar un nuevo contrato por el dinero que faltaba. En las cláusulas se especificaba que ese último plazo, por si necesitaba liquidez o lo que fuera, se le pagaba una parte en abril y el resto a la conclusión de la plantà”.

Pero Pizarro-Quint no recibió respuesta. “No nos contestó. Lo único que hizo el artista fue poner una queja en el Gremio de Artistas y en Junta Central Fallera por impago. Me citan en la delegación de Junta el pasado junio, y acudimos con los dos contratos, el que marca el último plazo se abona con la planta, y el nuevo donde le ofrecemos la alternativa de fraccionar ese último recibo”, explica el presidente. En este sentido, Almela añade que JCF “nos comunican que dan traslado de la queja al departamento de resoluciones y nos dicen que si el 2 de septiembre, a las ocho de la mañana, la falla no está plantada, que lo comuniquemos y levantarán acta”.

El pasado sábado, como el resto de comisiones, Pizarro-Quint tenía que trasladar todos los elementos guardados en Feria Valencia hasta su demarcación. “El artista no dio señales de vida, pese a que ese traslado corre de su cuenta”, explica Almela. Así, la comisión tuvo que costear el transporte, precisamente con el dinero que restaba por abonar al artista.

Durante esta semana, las llamadas al artista no han recibido respuesta. Así, todos los elementos de la falla se encontraban esta mañana en plena calle, envueltos en plástico y sin montar. “Esta tarde, después que venga el jurado y JCF para levantar acta, trataremos de colocarlos de la mejor manera, pero sin levantar los remates, que llegaban hasta los nueve metros de altura”, indica el presidente.

Como es lógico, la noticia ha sido un palo para toda la comisión, en especial para la fallera mayor, Aroha Almela. “Conforme pasaban los acontecimientos trataba de mentalizarla de que esto podía suceder, pero no llegas a mentalizarte”, indica el presidente. “Si ya este es un reinado atípico quedarte con la falla por plantar, es el culmen”, dice el padre de la fallera.