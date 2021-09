Almàssera programa el Cicle de Música 2021 amb barroc, swing, jazz i pop

Obri esta edició, hui 3 de setembre, el grup Mediterrània Consort, agrupació especialitzada en música barroca anterior al segle XVIII, formada per Lixsania Fernández, Ignasi Jordà, Aurora Peña i David Antich, músics reconeguts per la seua labor de divulgació, interpretació i docència a nivell nacional i internacional.

El divendres 10 de setembre continuarà amb l’actuació del grup valencià Doña Manteca, format per les quatre cantants Elena Almendros, Paula Almendros, Empar Mora i Mélanie Lapalús, amb música de ritmes llatins acompanyats de guitarra i percussió. Al seu repertori trobem música de Los Panchos, Celia Cruz, Antonio Machín, Chavela Vargas o Juanes y Natalia Lafourcade.

El grup de percussió Amores serà l’encarregat de l’actuació del dia 17 de setembre. Integrat per Pau Ballester, Ángel García y Jesús Salvador ‘Chapi’, amb la seua proposta «El so de la terra», té com a propòsit fomentar l’escolta i vivència de la música de vanguàrdies. Les composicions són impactants sonorament i visualment, amb gran influència de la música espanyola i argentina.

TancaràAupa Strings el 24 de setembre, quartet de corda amb una component social i formativa molt marcada. Amb la seua actuació oferiran les melodies més ballables de Swing-Jazz dels anys 20-30, creatius arrenjaments de les cançons de Soul-Funk dels 60-70 i interpretacions dels highlights de Pop-Rock dels 80-90.

Productora que col·labora

La programació és la proposta de la productora «Just4You Music Solutions», al capdavant de la direcció artística de la qual es troba el músic d’Almàssera Juan Francisco Ballesteros, qui ha col·laborat i organitzat passades edicions amb molt d’èxit.

Aitor Ramon, Regidor de Cultura i Festes, comenta que «és un luxe poder gaudir per part de qualsevol veí i veïna d’una oferta musical variada i d’alt nivell com la que es presenta enguany, a més a més de comptar amb el nostre veí Juan Francisco Ballesteros un any més al front de la proposta». També recorda que la programació cultural compta amb les mesures adients per a garantir la seguretat de totes les persones assistents front a la Covid-19. «Des de l’Ajuntament apostem per posar la cultura a l’abast de totes i tots i de forma segura», afirma el regidor de Cultura.

Ramón Puchades, Alcalde de l’Ajuntament d’Almàssera, comenta que «el temps va consolidant un model cultural al nostre poble que la ciutadania agraeix i gaudeix». «La música és un bé cultural que amb la crisi sanitària s’ha demostrat d’una gran importància per al benestar de tots nosaltres, com a forma d’expressió de les nostres emocions i com a recolzament en els pitjors moments», comenta Puchades.