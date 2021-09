Una de les manifestacions populars més entranyables de la devoció religiosa cap a la Mare de Déu de Vallivana i el Santíssim Crist de la Fe de Picassent és el Cant de la Carxofa, una salutació cantada que té lloc els dies 8 i 9 de setembre a l’arribada de les imatges a l’Ermita després de les processons respectives.

Esta tradició picassentina té molta solera. Fent una ullada a les cròniques antigues, ja la trobem documentada al programa de les Festes de l’any 1943. Concretament la seua celebració va ser el 13 de setembre, festivitat del Santíssim Crist de la Fe, (a diferència d’ara i per motius del treball al camp, antigament les festes patronals es celebraven amb més retard al calendari). Així, després de la solemne processó, segons resa literalment el programa, «A las 23 horas, solemne procesión general del Santísimo Cristo de la Fe, que recorrerá las principales calles de la población, cantándose a la entrada de la Ermita la clásica Carchofa». El concepte «clásica» afegit en la descripció, ens fa pensar que pot ser es tractara d’un acte que feia anys que s’hi celebrava a Picassent. Com a nota curiosa, aquell mateix any, va ser beneïda la nova imatge del Crist, obra de l’escultor Enric Galarza.

Més descriptiva és la ressenya dels programes de les Festes de 1944 i 1945, on continuava anunciant-se la celebració d’una «solemne procesión general del Santísimo Cristo de la Fe, con el itinerario de costumbre, y a la llegada al pabellón municipal, en un trono instalado al efecto, un infantillo cantará, acompañado de gran orquesta, una salutación al Santísimo Cristo de la Fe».

Este entranyable motet, que es basava en el model musical de Silla, només tenia lloc el dia del Crist com es pot vore en aquells anys i sembla que va deixar de fer-se a les darreries dels anys 60 del segle XX, ja que l’última referència de la seua celebració figura al programa de les Festes de 1958.

Temps era temps quan el Cant de la Carxofa va protagonitzar el simbolisme i la representació d’un model assumpcionista de teatre medieval a Picassent, semblant al misteri d’Elx, i que malauradament va desaparèixer. Però, afortunadament, l’any 2010, l’Ajuntament de Picassent, per a la salvaguarda i amb l’objectiu de recuperar-lo, el va tornar a incloure en el programa de les Festes Majors d’aquell any. Esta benaurada acció va tornar al poble una de les tradicions populars més arrelades als anys quaranta i cinquanta del segle XX. També, des del consistori, es va assumir la construcció d’una carxofa municipal pròpia de grans dimensions que es va estrenar el 8 de setembre de l’any 2012 i que va ser realitzada per l’artista picassentí, José López Ibáñez. Des d’aquell any, cada 8 i 9 de setembre, un xiquet o xiqueta, vestit d’àngel, romanen a l’interior de l’artefacte per entonar la salutació cantada davall l’atenta mirada de les picassentines i els picassentins.

Cinc xiquets cantors

José Escorihuela, Raúl Flores, Joel Caballero, Héctor Francés i Diego Zaragozá són els xiquets que han interpretat durant estos anys este emotiu Cant que forma una sinergia col·lectiva entremesclada amb festa, cultura i tradició i que té com a protagonistes musicals la Coral de l’Associació d’Amics de Cristòfor Aguado i Medina i la Societat Artístico Musical Picassent.

I és que, si hi ha una comarca privilegiada per al Cant de la Carxofa és l’Horta Sud. Per això ara, Picassent s’uneix a pobles com Silla, Alaquàs, Aldaia, Quart, Catarroja i la pedania Castellar-l’Oliveral , mitjançant una petició conjunta per rebre, en un futur no molt llunyà, la distinció del Patrimoni Cultural Immaterial de la Generalitat Valenciana.

L’Associació Amigues i Amics de la Carxofa d’Alaquàs ha atorgat un dels seus guardons a l’edició de l’Horta de Levante-EMV. El diari rebrà aquesta vesprada, per tant, el premi «Carxofa d’Honor» per la seua tasca de difusió d’una tradició que el poble de l’Horta Sud comparteix amb altres cinc municipis (Aldaia, Silla, Quart, Catarroja i Picassent), així com una pedania de València (Castellar-Oliveral) i el barri del Carme del ‘cap i casal’.

L’entitat ha decidit atorgat aquest guardó a l’edició perquè, al llarg dels seus prop de 27 anys d’existència, ha seguit amb detall tot el procés de modernització i requalificació del cant en Alaquàs, a través de notícies, reportatges i articles de persones expertes. Així, les planes de l’edició comarcal de Levante-EMV han informat sobre la introducció d’un nou model per a triar a l’àngel (una convocatòria pública en les escoles del poble) i tot el procés de selecció que passen xiquetes i xiquets en un acte públic, a través d’un jurat popular. També el diari va publicar informació sobre la compra de l’artefacte de la Carxofa, fa més de 25 anys, per a substituir al vell, així com la creació més recent del Cor de la Carxofa.

Igualment s’atorga el premi Carxofa d’Honor al professor universitari i investigador Rafael Roca per tota la tasca que ha desenvolupat al llarg dels anys per a recuperar la memòria de la tradició del cant del motet, així com la difusió que ha fet de les diferents troballes en treballs inclusos en publicacions com «Quaderns d’Investigació d’Alaquàs», així com articles publicats en el diari Levante-EMV, del que és col·laborador habitual des de fa anys. Amigues i Amics del Cant de la Carxofa ha volgut premiar tanmateix el treball d’investigació que ha fet, en els últims anys, per a donar suport a la petició feta a la Generalitat Valenciana perquè declare la tradició Bé d’Interés Cultural immaterial.

L’acte del lliurament dels guardons s’ha programat hui, divendres 3 de setembre de 2021, a les 19,30 hores en l’Auditori Nou, un canvi d’ubicació respecte a la inicial (era el claustre del Castell), donat que s’interpretarà per l’orquestra de la Unió Musical la melodia del motet.

Laura Sena. Alaquàs