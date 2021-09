L’Associació Amigues i Amics de la Carxofa d’Alaquàs ha atorgat un dels seus guardons a l’edició de l’Horta de Levante-EMV. El diari rebrà aquesta vesprada, per tant, el premi «Carxofa d’Honor» per la seua tasca de difusió d’una tradició que el poble de l’Horta Sud comparteix amb altres cinc municipis (Aldaia, Silla, Quart, Catarroja i Picassent), així com una pedania de València (Castellar-Oliveral) i el barri del Carme del ‘cap i casal’.

L’entitat ha decidit atorgat aquest guardó a l’edició perquè, al llarg dels seus prop de 27 anys d’existència, ha seguit amb detall tot el procés de modernització i requalificació del cant en Alaquàs, a través de notícies, reportatges i articles de persones expertes. Així, les planes de l’edició comarcal de Levante-EMV han informat sobre la introducció d’un nou model per a triar a l’àngel (una convocatòria pública en les escoles del poble) i tot el procés de selecció que passen xiquetes i xiquets en un acte públic, a través d’un jurat popular. També el diari va publicar informació sobre la compra de l’artefacte de la Carxofa, fa més de 25 anys, per a substituir al vell, així com la creació més recent del Cor de la Carxofa.

Igualment s’atorga el premi Carxofa d’Honor al professor universitari i investigador Rafael Roca per tota la tasca que ha desenvolupat al llarg dels anys per a recuperar la memòria de la tradició del cant del motet, així com la difusió que ha fet de les diferents troballes en treballs inclusos en publicacions com «Quaderns d’Investigació d’Alaquàs», així com articles publicats en el diari Levante-EMV, del que és col·laborador habitual des de fa anys. Amigues i Amics del Cant de la Carxofa ha volgut premiar tanmateix el treball d’investigació que ha fet, en els últims anys, per a donar suport a la petició feta a la Generalitat Valenciana perquè declare la tradició Bé d’Interés Cultural immaterial.

L’acte del lliurament dels guardons s’ha programat hui, divendres 3 de setembre de 2021, a les 19,30 hores en l’Auditori Nou, un canvi d’ubicació respecte a la inicial (era el claustre del Castell), donat que s’interpretarà per l’orquestra de la Unió Musical la melodia del motet.