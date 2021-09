El curso escolar comenzará menos ruidoso de lo habitual para parte del alumnado del colegio la Balaguera de Albal cuyas aulas abrirán las puertas calzando pelotas de tenis, en las patas de sus sillas y mesas. Hace un año que este centro educativo incorporó este elemento deportivo en las clases de dos de sus alumnas de 8 y 5 años, con discapacidad auditiva. La petición partió de sus progenitores, “porque eliminan el ruido estridente que produce el mobiliario del aula al moverse, sonido que para Iris y Alba, resulta altamente molesto”, explica el padre Sergio Olivencia, que este pasado julio hizo un llamamiento de solidaridad a toda la población, a través del Ayuntamiento, para recoger estas bolas deportivas usadas y así, poder extender esta iniciativa a todas las clases del centro.

Dicho y hecho. Tras la petición, el consistorio realizó una campaña a través de las redes municipales, consiguiendo recoger casi 200 unidades que sumadas a las otras 200 recaudadas durante el pasado curso, por el propio centro, suman más de 400 que conseguirán seguir dotando al resto de aulas de este material que hace más dulce la estancia en las aulas. Así lo explican Miriam Tortosa y Verónica Vila, directora y tutora de una de las menores, “es muy positivo a todos los niveles, no solo para las niñas, sino para el resto de alumnado y el equipo docente”. Aseguran que cuando se vistieron las primeras aulas, el año pasado, el alumnado reaccionó muy bien al gesto de solidaridad con sus compañeras, “donde todos hemos salido ganando”, matizan. Las nuevas pelotas servirán para completar zonas comunes como el comedor y el aula de música.

Esta semana, el alcalde Ramón Marí, acompañado de la concejala de Educación, Melani Jiménez y el edil de deportes, Tino Moreno, donaron las bolas que los amantes del pádel y del tenis han llevado al polideportivo municipal la Balaguera. “Seguimos con la campaña activa, para recaudar pelotas contra el ruido, no solo a nivel local sino que hemos elevado el llamamiento a todos los clubes y amantes del tenis y del padel”. La Escuela de Tenis municipal ya ha aportado su granito de arena.

𝐃ó𝐧𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐚𝐫𝐥𝐚𝐬.

Las pelotas se pueden llevar an el Polideportivo La Balaguera que ha recogido, desde julio, las primeras 200 unidades. 𝐍𝐨 𝐞𝐬 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐚 𝐦𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐚𝐩𝐨𝐲𝐨 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥. El pasado 25 de febrero se celebraba el Día Internacional del Implante Coclear, considerado uno de los mayores avances en la historia de la medicina. Se cumplieron 64 años desde aquel 1957, cuando se realizó el primer implante en Francia. A España no llegaría hasta 1985. Con motivo de esta jornada, Sergio Olivencia solicitó al Ayuntamiento, dar visibilidad a la jornada. En el caso de la hija mayor, su detección no fue precoz, por lo que inicialmente tuvo más problemas de adaptación, ya superados. “Fue un palo muy grande porque a los padres nos cuesta asimilar este tipo de noticias” y reivindica, “medios, recursos y escuelas inclusivas porque las necesidades suelen ser comunes para los usuarios de audífonos como para las personas que necesitan implantes”.

Muy agradecido con el centro educativo donde cursan sus hijas, afirma que la mayor ayuda ha venido de ellos, “están cien por cien integradas, gracias a la normalización de la situación”. A pesar de que se ha avanzado mucho en las pruebas genéticas que concluyan la causa, en el caso de Iris y Alba sus progenitores desconocen el porqué, nadie de la familia padece o ha padecido sordera, por tanto no es una patología que se hereda. Sus hijas saben leer y hablar, “el concepto del sordomudo ha quedado muy obsoleto con respecto a generaciones anteriores, en la actualidad, salvo casos muy concretos, ya no se da esta situación. Afortunadamente se ha avanzado mucho”, cuenta.