Compromís per Torrent ha lliurat el seu cinqué Premi Pebrera de sàtira local, guardonant la Falla Cronista Vicent Beguer Esteve, amb el seu monument ‘T’ho veus?, que enguany ha posat en valor la diversitat dins de l’àmbit faller.

Amb les Falles, les valencianes i els valencians tenim una de les festes més irreverents i més originals del món i no volem que eixa essència, que és Patrimoni de la Humanitat, es perda mai.

La Falla Cronista fa una aposta ferma per la visibilització de la integració, amb una gran figura principal que representa dues falleres besant-se als llavis. La idea central parteix de la portada d'una revista LGTBI publicada al 2014. La temàtica de la falla orbita al voltant de les minories demonitzades per una part de la nostra societat.

El premi, dotat amb 150€, s’ha lliurat a la Fallera Major, a la Fallera Major Infantil, així com als presidents i representants de la falla, per Carme Silla, regidora de Compromís a l'Ajuntament de Torrent, junt amb Víctor Medina, com a secretari local de la formació econacionalista. El jurat del premi estava format per membres de l’executiva local i del grup municipal de Compromís per Torrent.