Ollers celebra en Alaquàs 40 anys de ‘filà’ i participació

En el marc del Castell, que tant de simbolisme té en la festa de Moros i Cristians d’Alaquàs, va celebrar la filà Ollers els seus 40 anys de trajectòria, una activitat ajornada de 2020. El col·lectiu, pioner de la festa, té també la capitania mora, encara que la pandèmia ha obligat a ajornar-la dos anys.

El grup de cambra de la Unió Musical d’Alaquàs va actuar en un acte emotiu i carregat d’història, amb la interpretació de peces medievals i alguna marxa mora, que va fer al públic alçar-se en la part final de l’acte i simular des dels diferents seients el pas de les tropes cristianes en la Gran Entrada.

Un acte de desgreuge

En la celebració va intervindre l’historiador i cronista d’Alaquàs, Enric Juan Redal, director de Quaderns d’Investigació, qui va recordar l’any 1979, quan acabava d’arribar de professor a l’institut i va presenciar la primera desfilada improvisada de moros i cristians. Els anys posteriors d’estudi de la història poble li han fet plantejar-se que aquella desfilada va simbolitzar el retorn d’una cultura, la musulmana, que havia habitat segles en Alaquàs i havia estat expulsada, donat que filades i comparses fan cada any el camí invers al que feu la comitiva de moriscos en 1609.

En l’acte, es varen lliurar també els premis del I Concurs de Microrelats sobre la festa, convocat per Oller, on ha resultat guanyadora amb el primer i segon premi Pilar Latorre Morant, amb «Mitjanit» i «Viver de Plantes». El segon guardó l’ha obtingut «El visitant il·lustre», de Gustavo Zaragozà, mentre que Fernando Garrido ha aconseguit un accèssit amb «La capitana». En la convocatòria col·labora Levante-EMH l’Horta, que publicarà els relats, així com l’associació d’hostaleria Ahora, donat que els premis són també sopars per a dues persones en restaurants del poble.