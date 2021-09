Miles de escolares han iniciado el curso 2021-2022 este miércoles en l’Horta y será el segjundo que afrontan con estrictas normas para evitar que se propaguen los contagios por la covid-19. Operativos para garantizar la distancia de seguridad, aunque algo más laxos que hace un año, y mascarillas han sido nuevamente tan protagonistas como el propio alumnado.

En Torrent, la Policía Local se ha desplegado para cubrir la entrada a numerosos centros donde los y las escolares han acudido con sus familias, en los casos de infantil y primaria. Para estas edades, en general, se han respetado más las distancias y se ha producido una entrada escalonada.

En el caso de los centros de secundaria, el alumnado ha acudido sin su familia, en la mayoría de los casos y, en diversos centros sí que se han registrado acumulaciones antes de entrar. Cabe recordar, no obstante, que esta población llega a clase con la pauta de vacunación completa de forma mayoritaria.

En las inmediaciones del colegio la Purísima, se vivía gran animación, ya que a la actividad propia de la calle Ramón y Cajal (allí están el ayuntamiento y otros centros públicos) con las terrazas de los bares llenas, se ha sumado un ejército de escolares que, con sus mochilas, se disponía, con más o menos ganas, a dar por finiquitadas las vacaciones. “Da gusto ver que vamos volviendo a la normalidad”, decían en las terrazas.

“No tenían ganas de volver porque han pasado un verano un poco más libres de restricciones pero la rutina tiene que comenzar de nuevo”, explicaba José, uno de los padres. Por contra, la abuela de una niña esgrimía que “se ha pasado los últimos días deseando volver al colegio”.

En Paterna, miles de escolares han iniciado este miércoles el curso escolar 201-2022. Caras de sueño primero y de alegría y jolgorio después al ver a los amigos, han marcado el primer día de clase, además de la intensidad de tráfico y el sonido de claxon, agravado por las calles cortadas por la celebración de las fallas.

En el colegio Cervantes, el curso ha arrancado al ritmo de “Había una vez un circo”, de los Payasos de la Tele. Y es que el centro situado frente al ayuntamiento dedicará el año lectivo a las artes circenses. El equipo docente, caracterizado en domadores y payasos, ha recibido a los alumnos con la notas de fondo de la tradicional canción y con la entrada del centro engalanada.

A partir de las nueves, los niños y niñas, cargado ya con sus mochilas y provistos de mascarillas, han ido entrando a las instalaciones educativas, en una estampa de volver a la rutina después de más de dos meses de vacaciones.

Una de esas madres era Deisy, que esperaba con su hijo Luis Ángel, de diez años. Ambos ya tenían ganas de que se iniciaran las clases. “Ya quería ver a mis amigos”, reconocía el menor. De hecho, en cuanto aparecieron junto al centro dos de sus compañeros, se alejó de su madre para saludarlos. Deisy también esperaba ya la normalidad. Además, “ya no hay ese miedo como el pasado curso. La mayoría de gente está vacunada, aunque Luis Ángel no, pero hay que dejar atrás todos lo que ha pasado y mirar adelate”, apuntaba a este diario. Coincidía con ese mensaje Javier. “Todos deseábamos volver a la rutina. Ellos para estar co n sus amigos y compañeros, y nosotros al curro, aunque sean fallas”, bromeaba.

Y no eran los únicos. Las profesoras que ultimaban los adornos a la entrada del Cervantes también tenía ese gusanillo en el estómago por el inicio de curso. “Hay nervios, la verdad, pero tenemos muchas ganas. Este año, además, es diferente. El año pasado había ganas porque estuvimos muchos meses en casa, pero también mucha incertidumbre por aquella situación sanitaria y todos los cambios que trajo. Ahora es diferente, sigue la precaución pero ya tenemos la experiencia vivida el curso pasado y gran parte de la población está vacunada”, explicaban mientras colgaban unas tiras de colores en el marco de una de las puertas.

A las nueve y cuarto, el jaleo y barullo dejaba paso al silencio en la calle. La primera de muchas funciones había comenzado.

En Burjassot, el uso de la mascarilla y el gel desinfectante, así como todo tipo de medidas de seguridad y de prevención ante la pandemia de coronavirus, han vuelto a marcar la apertura del ejercicio académico en Burjassot. A pesar de los progresos experimentados en el control de la pandemia, “es imprescindible no bajar la guardia”. Como recomendación en la actual situación, este ha sido uno de los consejos más valorados por padres, madres y abuelos que acompañaron a los escolares más pequeños a las puertas de los centros este miércoles a primera hora de la mañana.

La realidad es que “todavía estamos en tiempo de desescalada”. Con todo, las familias en ningún momento han puesto en duda, una vez más, “la confianza depositada en los profesionales de la educación”, sobre todo teniendo como referencia “el buen trabajo que en los colegios, desde la responsabilidad y la seguridad, se llevó a cabo durante el curso anterior”. Un año más las clases serán distintas a las habituales antes de la llegada del coronavirus; pero, según el sentir de la comunidad educativa, “empieza a vislumbrarse la luz al final del túnel, de manera que no nos podemos relajar”.

Y así es. Como ya sucedió el año pasado, para el ingreso del alumnado a los centros se utilizaron todas la estradas disponibles con el fin de evitar aglomeraciones y se realizó de forma escalonada según ciclos formativos. De hecho, algunos colegios terminarán de completar el primer día de clase este próximo viernes. El mensaje de los equipos docentes sigue siendo claro: “La intención de todos y todas es que el alumnado asista a las aulas de la manera más segura”.

En Albal, también cientos de escolares han iniciado el curso esta mañana. El CEIP La Balaguera ya ha dado el pistoletazo de salida al 2021/2022 y en sus puertas se han hecho notar los nervios y la ilusión tradicionales del primer día de clases, no solo en los niños y niñas, sino también en sus mayores, este año más deseosos y menos intranquilos tras la mejora de la situación epidemiológica a la que se enfrentaron el pasado año académico. Ello se refleja en los numerosos reencuentros entre progenitores en las diferentes entradas habilitadas para cada grupo de edad, donde se despiden de sus hijos e hijas.

El alumnado de infantil y primaria del CEIP Mare de Déu del Pilar de Bonrepòs i Mirambell ha comenzado esta mañana el nuevo curso escolar con ilusión y respetando en todo momento las medidas de seguridad que tan bien conoce ya.

A pesar de que esta vuelta a las aulas sigue produciéndose en una situación complicada, marcada por la pandemia, los niños y niñas, han mostrado muchas ganas por reencontrarse con sus compañeros y compañeras y por volver a la rutina de las clases. Este curso, el CEIP Mare de Déu del Pilar acogerá a 377 alumnas y alumnos en total, 102 en las aulas de Infantil y 275 en las de Primaria.

De momento, y en vistas de que la situación mejore, se mantendrán la mayoría de las medidas anticovid que se adoptaron el pasado curso. Los grupos burbuja, la distancia de seguridad, el uso obligatorio de mascarilla, la higiene de manos y la ventilación de las aulas continuarán siendo cuestiones imprescindibles en el centro. Además, se hará uso de los 25 purificadores de aire aportados por el Ayuntamiento.