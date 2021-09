El portavoz de Compromís, Pau Alabajos, ha replicado también al auto del juzgado y a las críticas del PSPV. «Lo que pasa es que en 40 años nadie le ha plantado cara a Ros y él ha hecho lo que ha querido», argumenta el edil, quien recuerda que, desde 2015, su grupo ha pedido «con reclamaciones, en los plenos y en las comisiones, que se crearan esos órganos y entonces no había pandemia». «Venimos advirtiéndolo años», dice.

Alabajos insiste en que la creación de los órganos que pide su grupo "es una obligación por ley" por lo que no considera válido el argumento de la crisis sanitaria "porque el acuerdo de pleno viene de lejos", ni tampoco el de la Ley Montoro y las restricciones a los ayuntamientos. "Hay una excepción cuando hay otra ley que te obliga a hacer un gasto como es en este caso, en el que la Ley de Grandes Ciudades ordena crear esos órganos", alega.

"Jesús Ros siempre actúa igual. Aprueba las cosas y luego no las cumple, alegando que no hay dinero", recrimina Pau Alabajos, quien recuerda que en 2019 el ayuntamiento acordó la compra por 698.000 euros del edificio de la Malagueña, frente a la Torre, «sin ningún proyecto y con la intención de demolerlo en unos años». «¿Que es más importante, comprar esa finca o crear unos órganos que aportan más derechos a la ciudadanía? ¿Cuáles son las prioridades de Ros», reflexiona el portavoz de Compromís.

Respecto a las críticas socialistas sobre las "supuestas mentiras" que han trasladado a la Fiscalía, el edil aseguró que «toda la documentación aportada está en la web municipal" y cualquier persona la puede obtener si la busca". Y sobre que el auto no permite el recurso, admite que no era su intención. «Ni siquiera nos hemos presentado como acusación particular. Queríamos que un árbitro externo como es la Fiscalía fuera el que decidiera. Por eso fuimos al juzgado. Hay que recordar que fue un fiscal el que vio indicios de delito y el que envió a Ros al juzgado, no nosotros», concluyó.