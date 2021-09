L’Ajuntament d’Albalat dels Sorells ha incorporat un nou vehicle municipal per a la policia local. L’adquisició forma part del projecte «Albalat 0,0». L’alcalde, Nicolau Claramunt i el cap de la Policia, Diego Fernández-Cañadas Navarro, juntament amb la Regidora de Medi Ambient, Sònia Clement, recepcionaren el vehicle, el qual ja està totalment operatiu.

Es tracta d’un vehicle destinat per a la Policía Local, 100 % elèctric, que compta amb un equipament adaptat per a les necessitats de seguretat i prevenció. A més, el vehicle, incorpora un desfibril·lador, el mobiliari adaptat per a actes i atestats i tecnologia de connectivitat d’última generació.

Per al consistori és un nou pas en el compliment de les polítiques mediambientals. Per aquest motiu, la incorporació del nou vehicle suposa seguir amb la renovació del parc mòbil i la reducció del combustible contaminant.