Compromís per Alboraia no apoya la exposición pública del Pri de Vinival por las formas y las prisas utilizadas por el equipo de gobierno, la carencia de consultas previas y por la carencia de un informe municipal de viabilidad

Desde Compromís por Alboraia manifiestan que “el voto en contra ahora de la exposición pública no va en contra de la participación ni de la dignificación de un sector industrial degradado junto a la playa. Lo decimos por si alguien (el equipo de gobierno tiene la tentación de decir esto)”.

Desde la coalición defienden que están por la participación ciudadana pero no en las condiciones planteadas por el equipo de gobierno de Alboraia. Desde Compromís recuerdan la cronología de la tramitación de la participación pública. Manifiestan que el 23 de julio de 2021 Metrovacesa había acabado de presentar por registro de entrada la documentación y solicitaban el inicio del trámite de participación ciudadana y consultas. El 26 de julio de 2021 se hacían el informe favorable de la arquitecta municipal y el tag preparaba la propuesta de acuerdo. Finalmente el 28 de julio los grupos municipales convocados en una comisión tuvieran que dictaminar (votar el punto). Compromís, en aquel momento ya manifestó su desacuerdo con la situación porque la información que tenían era la documentación por escrito (que había presentado la empresa el 23 de julio) y una presentación de la empresa promotora en esa misma comisión del 28 de julio.

Además del desacuerdo, Compromís manifestó que antes de dictaminar se tenía que trabajar más el punto, y que consideraban que no era correcto dictaminar a finales de julio para llevar el punto a Pleno a principios de septiembre.

Otra cuestión que destaca la coalición es “se está planteando la participación ciudadana, como otras veces con la presión de una exposición pública que tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización. Los vecinos y vecinas de Patacona de este asunto saben aquello que ha salido en prensa, el equipo de gobierno no ha avisado/informado a las asociaciones de Patacona sobre este tema. Desde el equipo de gobierno se llama que están cumpliendo con la ley, pero la ley marca unos mínimos, pero el ayuntamiento (equipo de gobierno) tendría que haber consultado a los grupos políticos de la oposición y a la ciudadanía de Patacona (especialmente) y en general de todo el pueblo antes de negociar las condiciones que posaba en la hora de redactar el proyecto que han hecho llegar a la empresa”.

Desde Compromís per Alboraia, destacan que además, la exposición pública se lleva al Pleno con informes de los técnicos del servicio de urbanismo, pero no de servicios económicos. En el expediente consta que “Se da traslado a los Servicios económicos municipales la memoria de sostenibilidad económica, para su estudio” Es decir se expone cuando servicios económicos no se han manifestado sobre la memoria de sostenibilidad económica (la que aparece en el expediente es el hecho por la empresa)

Desde la coalición también quieren aclarar que “estamos por la dignificación del sector pero en el Pleno extraordinario no se votaba el proyecto. Además esa dignificación no necesariamente tiene que pasar por el proyecto que plantea el Pri que se pondrá en exposición pública. Que en la hora de definir como dignificar el sector de Vinival se tendrá que tener en cuenta el pueblo que queremos los vecinos de Patacona y del resto de Alnoraia, en cuestiones tan importantes como edificabilidad, comunicaciones, tráfico, etc."