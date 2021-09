L’Ajuntament de Torrent ha posat a la disposició de la seua ciutadania un pla de subvencions i ajudes per a la rehabilitació integral d’immobles emplaçats en entorns patrimonials i amb valor patrimonial, així com per a les obres de millora de l’accessibilitat i la restauració de façanes en edificis residencials.

El termini de presentació de les sol·licituds s’ha prorrogat en segona convocatòria fins al 30 de setembre i poden entregar-se per registre d’entrada de l’Ajuntament de Torrent, sol·licitant una cita prèviament, o bé de manera telemàtica a través de la carpeta ciutadana de la web de l’ajuntament.

Respecte a la quantia de les ajudes per a les obres de rehabilitació, serà del 30% del cost total de l’obra, amb un import màxim de 30.000 euros.

La regidora de l’àrea de Gestió de la Ciutat, Inma Amat, ha assenyalat que «aquestes ajudes i subvencions es plantegen amb el doble objectiu de millorar la imatge urbana de l’entorn històric i, de pas, impulsar el barri antic de Torrent».

«A més, amb aquestes inversions ajudem, d’altra banda, a fomentar la reactivació del sector de la construcció i rehabilitació d’habitatges», afig.

Podran beneficiar-se d’aquestes ajudes els propietaris d’edificis residencials i també la comunitat de propietaris, en el cas que l’actuació afecte elements comuns.