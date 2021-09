La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Paiporta ha organitzat entre els dies 17 i 26 de setembre les activitats per a celebrar la Setmana Europea de la Mobilitat, a la qual se suma el consistori per setè any consecutiu.

A través d’estes activitats, la regidoria «pretén avançar cap a una mobilitat sostenible, cap a un poble més amable i habitable en consonància amb les diferents resolucions i adhesions aprovades per la majoria dels grups al ple, al Pacte d’Alcaldies pel Clima i l’Energia Sostenible (PACES) i al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) aprovat al 2017», ha explicat el regidor d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, Pep Val.

El consistori programa una ruta saludable el dia 17, una passejada per a gent gran el 24 i una bici-patinada el 26

Per a Val, «a Paiporta hem iniciat un camí, el de la sostenibilitat, que no té marxa enrere, i que ha de fer del nostre poble un referent i un exemple d’aplicació de polítiques de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, de conversió a energies renovables i d’aposta per un futur de qualitat per a les generacions actuals i futures».

Les activitats comencen amb la presentació de la Setmana, demà divendres, a les 19.00 hores, a l’Auditori Municipal. En este mateix acte es donaran a conéixer dos nous trams de carrils bici que es construiran en breu a la localitat i que, de fet, ja han estat aprovats per la Junta de Govern.

Seran els que uniran la rotonda de la carretera de Picanya amb la carretera de València, a l’avinguda Francesc Ciscar i Independència, i el que se situarà a la carretera d’Albal, des del carrer José Capuz fins a Serra d’Aitana.

Com a novetats d’enguany, algunes de les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat a Paiporta requeriran d’inscripció prèvia, que es pot formalitzar en línia al web paiporta.es/setmanamobilitat. Es tracta de la ruta saludable del mateix divendres, dia 17, la passejada a peu per a gent gran, del dia 24, i la matinal de bici-patins, programada per al dia 26.

La programació es completarà amb el Dia Sense Cotxe, el 22 de setembre, que suposarà el tall al trànsit dels principals carrers del centre de Paiporta.

«La Setmana Europea de la Mobilitat és més necessària que mai», reivindica el regidor de Medi Ambient, Pep Val

Altra de les novetats de la Setmana és la realització d’un concurs fotogràfic a Instagram en què se sortejarà un patinet elèctric entre totes aquelles persones que pugen al seu perfil imatges amb mitjans de transport sostenibles i citen a l’Ajuntament (@Ajunt_Paiporta).

Per a Pep Val, «la Setmana Europea de la Mobilitat és més necessària que mai, d’una banda, pel context actual de pandèmia, per a retrobar-nos després d’uns mesos durs i d’un any en què no l’hem pogut celebrar, i per altra, per a començar a aplicar lliçons que se’ns han reforçat en aquest temps, com és la necessitat de revolucionar la nostra relació amb el medi en què vivim des de les coordenades del respecte a la natura i de disminuir l’impacte de l’activitat humana en el medi ambient».