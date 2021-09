Paralizan el desahucio de la madre de cinco hijos de Mislata

Ainara y sus cinco hijos no se quedarán en la calle el próximo 13 de octubre. Esta vecina de Mislata que denunció en Levante-EMV el desahucio de ella y su familia dentro de un mes, recogió ayer la notificación del juzgado donde se informaba de la suspensión del desahucio. «Como solicita, se suspende el lanzamiento acordado en el presente procedimiento hasta nueva instancia de parte ejecutante», dice el documento.

Esta madre ha conseguido respirar aunque sabe que este alivio es transitorio. «Estoy muy contenta de saber que el 13 de octubre seguro que mis hijos no se quedan en la calle, aunque necesito encontrar una vivienda que yo pueda pagar y que me de tranquilidad a mi y a mi familia», confiesa esta vecina, que no tiene otra alternativa habitacional.

Ainara, que es madre soltera de cinco hijos y recibe una renta de inclusión de 972 euros con los que tiene que afrontar todos los gastos, ha solicitado a la Conselleria de Vivienda un piso social, a través de los servicios sociales del Ayuntamiento de Mislata, que le está ayudando con asesoramiento jurídico también.

El piso pertenece a una entidad bancaria a causa del impago de la hipoteca de los propietarios anteriores, a quienes Ainara alquiló el piso y estuvo pagando un mensualidades sin saber que ya tenían una orden de ejecución hipotecaria. De ello se enteró cuando, a principios de 2020, recibió en casa la primera orden de desahucio a nombre de los duelos del piso.

Desde ese momento empezó su particular calvario, recibiendo hasta cuatro lanzamientos de desahucio, que consiguió aplazar gracias al asesoramiento jurídico de la Mancomunitat de l’Horta Sud, gestionado a través el Ayuntamiento de Mislata. Ahora también ha recibido el apoyo de la Plataforma de Ayuda a la Hipoteca (PAH). «Estoy muy agradecida a todas las personas que me están ayudando, tanto a los servicios sociales, como al los abogados y a la PAH», señala emocionada Ainara.

Moreno: «demuestra el gran trabajo de Servicios Sociales»

El Ayuntamiento de Mislata sigue el caso de Ainara desde el principio. Para el edil de Bienestar Social, Ximo Moreno, el aplazamiento del desahucio «es una noticia muy positiva y demuestra el gran trabajo que realiza el departamento de Servicios Sociales». «Gracias al trabajo del EEIIA (Equipo Específico de Intervención con la Infancia y la Adolescencia) y tras la gestión conjunta con los servicios jurídicos de la Mancomunitat de l’Horta Sud enviando el escrito al Juzgado, se ha conseguido paralizar de forma indefinida este desahucio, y la tramitación para conseguir un piso social para Ainara y sus hijos está ya en marcha, garantizando la vivienda las personas con más necesidades», indica.