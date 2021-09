Protesta per a exigir millores en les voreres i neteja a la Canyada

El moviment de protesta sorgit en l’àrea de Montecañada per a denunciar les condicions de la zona ha donat lloc a la creació de l’Associació Veïnal d’Urbanitzacions de la Canyada (Avuc), que treballarà en temes de neteja i medi ambient,i accesibilidad, com a objectius principals.

Avuc ha convocat, com a primera acció, una manifestació per al dia 2 d’octubre a les 11 del matí, que partirà del jardí del carrer 292 de la Canyada. En aquesta primera iniciativa, Avuc té el suport de Paterna Accessible.

«Les voreres són espais públics essencials als nostres carrers, ja que per elles caminem, fins i tot fem esport. I si hi ha bancs públics ens asseiem, conversem o descansem. Les voreres i els carrers han d’estar en òptimes condicions, és a dir, netes i sense desperfectes que puguen produir ensopegades o caigudes», esgrimeixen les entitats convocants, a més de recordar que «el seu manteniment és competència de l’Ajuntament de Paterna, que té els recursos materials i humans per a la neteja i la reparació de carrers i voreres».

Per xarxes socials

Els col·lectius esgrimeixen que han reclamat «per escrit, per registre, per «whatsapp» o per «tik tok» i, atés que no han tingut una resposta del consistori, han decidit organitzar-se.

«Hem de reclamar una mobilitat sostenible, per als vianants i accessible, que no discrimine les persones majors, als qui necessiten una cadira de rodes o als qui usen carrets de bebés, que tenen dret a passejar pels nostres carrers amb unes voreres netes i sense perills», reivindiquen totes dues entitats.