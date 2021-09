Meliana celebrarà la 22a edició de Fimel, la seua Fira Agrícola i Comercial, del 16 al 19 de setembre. Amb el lema «Tu fas Fimel», des de l’organització de nou es fa una interpel·lació directa tant als comerços com als professionals del camp i a totes les persones que tradicionalment han visitat la fira perquè facen realitat esta nova edició amb la finalitat de superar un any i mig extraordinari i dur a causa de la pandèmia.

Com recorda la regidora de Foment Econòmic, Agricultura i Turisme, Amparo Martí: «De nou apostem per un format nou que ja vam experimentar l’any passat i que ens permet obrir l’espai a la participació des dels locals comercials mateix, ampliar el recinte firal a una part important de la trama urbana i generar diversos punts d’activitat tot coincidint amb les places més concorregudes del poble. Tot, per tal de garantir les mesures sanitàries». Així, s’agafa tot el quadrant urbà comprés entre les places de l’Ermita, de la Cultura, de Nolla i la plaça Major que, a més, concentra una part molt important de l’activitat comercial local.

La responsable de l’àrea i presidenta del Consell Agrari Municipal incideix: «Els comerços que tenen els seus establiments al recinte participaran des dels seus locals mateix, identificats amb la banderola de Fimel». D’altra banda, a la plaça de Nolla hi seran aquells comerciants que tenen els locals fora del recinte o que venen d’altres municipis. Mentre que els estands institucionals i de les associacions s’ubicaran al carrer Lledoner.

Respecte de les activitats de la fira, Martí explica: «La inauguració oficial serà la vesprada de dijous 16 i, a partir d’ahí, hi haurà tot un seguit d’activitats d’informació, oci, divulgació, entreteniment i ambientació per a fer atractiva la visita a Meliana i a la fira». Així, per a les nits hi ha programats monòlegs de Carol Tomàs, l’espectacle de dansa popular a càrrec de Les Folies de Carcaixent i l’actuació d’SBGO Quintet amb música de cinema. Hi haurà tallers per a la gent menuda de Jumping clay, Ecoembes, decoració de gorres, jocs gegants o contacontes. Hi haurà xarrades vinculades al camp sobre allò que mengem o la presentació de l’Associació de la Tomata Valenciana i un taller de conserva. Durant tota la fira es podrà visitar l’exposició de fotogracia de l’Associació de Comerciants i Professionals de Meliana (MAC) o una altra amb el nom «Any Berlanga 2021»; i diumenge de matí hi haurà una exposició de vehicles antics. També es presentarà la Guia gastronòmica de Turisme Carraixet i l’últim llibre de poemes de Vanessa Corell. Diverses entitats col·laboraran amb activitats d’exhibició de ciclisme i pilota valenciana, i també en l’animació de la fira, com ara l’Associació Amics de la Música o la colla de tabaleters i dolçainers.

Finalment, la regidora fa una invitació a «visitar l’àmplia oferta comercial i de serveis professionals de Meliana, a participar de les nombroses activitats i a disfrutar dels sabors de l’horta amb l’àmplia oferta de restauració de qualitat que ofereix el municipi tanta al nucli de Meliana com al de Roca».

Tota la informació detallada es podrà trobar en la pàgina web municipal www.meliana.es