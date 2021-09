Naiara Serrano mostra la seua primera novel·la a Rafelbunyol

L’Auditori Rafelbunyol va acollir la presentació de la novel·la «Pídeme el Mar» de Naiara Serrano, autora novella de la localitat.

Alicia Piquer, regidora de Cultura, va acompanyar a l’escriptora que «ha escrit la seua primera novel·la, una novel·la intimista, amb un personatge central, Lucía, que experimenta una sèrie de vivències, combinant el real amb l’imaginat».

La presentació, en format d’entrevista, va permetre conéixer millor a l’escriptora, el seu procés creatiu i l’aventura de la publicació. Segons Serrano: «Diuen que una és més feliç com més s’assembla al que va somiar de si mateixa. Aquesta frase defineix el que la meua gent em va permetre, el ‘locus amoenus’ al qual va contribuir l’Ajuntament col·laborant amb els seus recursos. L’obra va vindre com un part prematur, però considere que potser per aquest motiu les criatures que naixen amb impediments i sense el desenvolupament de tots els seus membres, són les que més entusiasme li tiren a la vida, i al cap i a la fi d’això tracta».