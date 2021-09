El Piló de Burjassot dona els seus premis literaris i d’investigació

L’Entitat Cultural Valenciana El Piló de Burjassot celebrà divendres passat per la nit, en la Casa de Cultura, la gala de la XXXIII edició dels seus Premis Lliteraris i d’Investigació «El Piló». En presència d’una representació municipal encapçalada pels regidors de Cultura i de Patrimoni, Estefanía Ballesteros i Javier Naharros, presentà la vetlada el president d’El Piló, Josep Barat.

Per a la present convocatòria d’este certamen multidisciplinar, l’entitat cultural creà el primer Premi de Poesia «Josep Melià», que distingix els millors versos sobre «la història i tradicions culturals de Burjassot». El nou guardó, valorat en 300 euros i la reproducció en bronze d’un piló del monument de les Sitges, se l’endugué Joan Josep Serra pel seu poemari «Cada setze d’agost». El mateix títol de l’obra constituïx una clara al·lusió a la festivitat de Sant Roc, patró del poble.

Per la seua banda, Vicent Escuder i Bisbal s’adjudicà el XX Premi de Novela «!Federic Feases», amb una dotació econòmica de 1.800 euros, la publicació del llibre i una estatueta en bronze de l’escultor Jaume Jornet, per la seua composició «Ampar, sense forces».

Quant al Premi d’Ensaig «Joan Costa», que assolix la seua tercera edició, el jurat el concedí a Miquel Àngel Lledó i Cardona pel treball titulat «Ensaig de gramàtica cognitiva valenciana». Esta distinció està dotada de 500 euros i la reproducció en bronze d’un piló.

Concurs de Microrelats

Durant el sopar de la gala tingué lloc el tradicional Concurs de Microrelats d’El Piló, certamen exprés obert a la participació dels comensals. Després de la seua lectura en públic, el jurat distingí com a millor narració «La barraca dels Bou o l’atac de l’indústria», de Sandra Fombuena, seguida de «Primera experiència», de Sonia Martínez, i «Els parotets, fantasia coloret polític!» d’Aureli López, en segon i tercer lloc, respectivament. Com a recompensa obtingueren la reproducció d’un piló en bronze. La vetlada literària finalitzà amb l’actuació del Grup de Cant d’Estil i la Rondalla d’El Piló.