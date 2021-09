100 anys bufant tots junts en Foios

El CEM commemora elcentenari amb un total de prop de 75 activitats repartides en tot aquest any. Hui dissabte, com a acte inaugural, se celebrarà un concert amb la participació de la Banda, l’Orquestra i la Coral, a la plaça del Poble a les 22 hores, amb totes les mesures anticovid. Hi haurà una cercavila de la banda abans ,convidant a tots els socis a participar.

També hi haurà en aquest mes de setembre l’activitat «Passat, present i futir del CAM», un concert amb la participació de diversos músics solistes de diferents edats, que faran la seua interpretació acompanyats per elements audiovisuals. Serà al parc Rei en Jaume amb data per determinar.

El CAM compta amb de prop de 900 socis desde la seua creació. La presidenta Lupe Marco assegura amb un orgull immens que «és generacional» ja que els iaios són el que van començar a ser socis i han fet possible tot açò i, hui per hui, els nets segueixen estant apuntats i compren o venen loteries, participen o són músics». «No deixen mai d’estar en contacte amb el centre i ixò és molt especial», recalca.

L’escola compta amb un total de 250 alumnes i amb una plantilla de 28 professors i professores altamente qualificats. Marco relata que «Foios té repartits pel món grans músics, mestres o directius que han sortir d’ací i és tot un orgull». «El resultat d’un bon treball són la Coral infantil, la banda infantil i juvenil i l’orquestra de corda infantil, obviament amb el precedent de la banda i la coral. En números, destaca la banda simfònica que compta amb un total de 90 músics», explica.

La societat musical compta en la seua historia amb una seu de dues altures i auditoris propis, adquirida a partir de les aportacions desinteresades del seu cos social. A més a més, té una gran acceptació entre la ciutadania la qual sol mostrar el seu suport.

Un bon grapat de premis

El CAM Santa Cecilia de Foios es unarealitat solida de 100 anys i amb una projecció de futur que acompleix una funció educativa i social de primer ordre. Les diverses disciplines han fet que siga tot un referent, guanyant un bon grapat de premis en concursos i certàmens de primera índole. Foieres i foiers estan encantats de bufar tots junts el centenari que ells mateix l’han fet possible.

La societat va creixent en forma de goteig, donat que cada any s’apunta gent, sobretot joves i xiquets. «Uns anys s’inscriuen prou, altres menys, però sempre s’acaven apuntant», expliquen. És una familia que no deixa de crèixer. Els que, per treball, estan fora, sempre fan per tornar en dates assenyalades en el seu calendari, i gaudeixen de la compañía de companyes i companys, i de la música que es crea i s’assaja al poble.

Lupe Marco, al capdavant des del febrer de 2012 ,es mostra satisfeta i orgullosa de tots aquells que han fet possible el centenarí, els que hi participen, la gent de les agrupacions musicals de la societat i tota la gent que dona suport a la tasca musical de un poble que bufa, canta i balla unit.

un segle de vida. 1 Una de les fotos més antigues de la societat, amb uniforme blanc. 2 Participació de la banda en el certamen de la diputació de 2019, on va guanyar el primer premi en la seua categoria. 3 Concert de la banda en els anys 50.

4 Cercavila de la banda en els anys 60.

5 Cercavila en 1977. F