El portavoz de Ciudadanos (Cs) Moncada, Jesús Gimeno, ha criticado que “los grupos de la oposición no tenemos acceso al registro desde hace más de cuatro meses”. “En su momento preguntamos y nos dijeron que se había producido un problema con el sistema, cosa que comprendimos y aceptamos”, ha explicado.

Sin embargo, ha denunciado el concejal de Cs, “no puede ser que llevemos así tanto tiempo y no solo no se ha solucionado sino que dicen que no saben cuándo lo solventarán”. “De momento, se han producido 3.000 registros de entrada y 2.500 de salida”, ha concretado.

“Para la oposición es muy difícil trabajar sin saber lo que acontece en el ayuntamiento”, ha asegurado el edil de la formación naranja, quien ha esgrimido que “se han acumulado demasiadas entradas y salidas, controladas por el gobierno y desconocidas para nosotros”.

Por eso, Gimeno ha solicitado “la restitución inmediata del servicio porque se está vulnerando el derecho fundamental del concejal al acceso a la información”. “Cada día que pasa se esté entorpeciendo la labor de la oposición y por lo tanto el funcionamiento democrático del consistorio”, ha aseverado.