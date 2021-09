Tras ver la mejora de contagios de coronavirus y estar vacunada la mayoría de la población, el Ayuntamiento de Massamagrell ha decidido realizar algunos actos y actividades en las semanas de celebración de sus Fiestas Mayores.

El pasado lunes se inició el reparto de entradas para los espectáculos y la venta de tiquets para las calderas, pero las actividades no comenzarán oficialmente hasta hoy viernes 24 de septiembre con el Taller de Fanalets, el II Concurso de disfraces canino, el pregón de fiestas -que en esta ocasión será virtual-, y el espectáculo Con mucho gusto.

El sábado 25 se harán juegos infantiles y juveniles y el espectáculo La Comedia de la Vida con las actrices valencianas Lola Moltó y Marta Chiner. Y el domingo 26, los vecinos y vecinas de Massamagrell podrán comer la tradicional caldera que preparará la Asociación Cultural y la Comisión Taurina de Sant Antoni. La tarde continuará con los juegos infantiles y juveniles a cargo de los grupos scouts municipales Alezeya y Sant Joan.

Desde el lunes 27 hasta el jueves 30 de septiembre Massamagrell celebrará las festividades de sus patrones y de sus santos con las tradicionales misas y procesiones, que este año serán claustrales. Durante estos cuatro días, la población infantil y juvenil, también podrá participar en los juegos que se realizarán en la plaza de la Constitución.

La única diferencia en la programación de esta semana serán los espectáculos nocturnos. El lunes habrá noche de monólogos con Óscar Tramoyeres y Chely Capitán; el martes, el espectáculo musical Geriatrik; el miércoles será la noche en la que los más pequeños y pequeñas podrán disfrutar del concierto Kids by Gisela; para el jueves está preparada la actuación del mentalista Toni Pons; el viernes será el turno del musical Pop Ladies, un homenaje al pop femenino; y para el sábado Sufre Ramón, de Jesús Manzano y Empopados.

Las fiestas finalizarán el domingo 3 de octubre con el concierto que realizará la Unió Musical de Massamagrell en homenaje a las personas mayores, y un castillo de fuegos artificiales.

Según el alcalde de Massamagrell, Paco Gómez: «Tenemos que ir volviendo poco a poco a la normalidad, y empezar a recuperar nuevamente nuestras tradiciones, tras no poder celebrarlas en 2020. No vamos a poder realizar actos multitudinarios que no podemos controlar, como las paellas o la baixà de caixons, pero al menos, podemos seguir realizando actos controlando aforos y con las medidas de seguridad que requiere la normativa vigente».

Nina Sepúlveda, concejala de Fiestas, ha añadido que «normalmente disfrutamos de tres fines de semana de fiestas, pero este año hemos concentrado todas las actividades en 10 días, y sobre todo hemos pensado en actividades infantiles y espectáculos donde podemos controlar el aforo».