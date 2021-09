seguretat vial. Després de superar-se els mesos més durs de la pandèmia sanitària provocada per la Covid19, el Parc Infantil de Trànsit de Mislata reobrirà de nou les seves portes el pròxim 30 de setembre amb totes les garanties de seguretat i mesures sanitàries pertinents, però amb el mateix esperit educatiu i de conscienciació sobre les normes de seguretat viària. El recinte, inaugurat l’any 2013 i gestionat per l’empresa pública Nemasa, està situat en un entorn natural i únic com és el Parc de la Canaleta.