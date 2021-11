El saló d’actes de la Llar del Jubilat d’Alboraia (c/Portalet) acollirà aquest divendres 26 de novembre a les 19 hores la presentació de sis obres de set autores i autors del municipi, en un acte cultural organitzat per Compromís, d’accés lliure i obert a la ciutadania. L’acte, en paraules del grup municipal de Compromís a Alboraia, recolza la creació cultural i intenta acostar-la a la ciutadania als creadors i creadores locals.

Les obres que es presentaran són Contes de la Gran Tartària i de més enlla, d'Encarna Sant-Celoni i Verger; el conte Xufeta de Ricardo Herranz Peris; el recull novel•lat de fets Alboraia, cinc segles a través d'una família, d'Enric Climent Martí, el conte Cómo curar un constipado de Pili Moreno i Gyöngyvér Székács Aradi; el llibre Tolls i salts d'aigua valencians, d'Agustí Hernàndez i el volum 3 de La Factoria de sons: Un munt de cançons, d'Aitana Ferrer.

Encarna Sant-Celoni Verger és poeta, narradora i traductora. Ha publicat quatre llibres de poesia, tres llibres de contes, incloent el que es presenta, i quatre novel•les. És autora de l’antologia Eròtiques i despentinades, un recorregut de cent anys per la poesia catalana amb veu de dona. També ha traduït o cotraduït, del francés, del danés, de l’àrab i de l’anglés. De Contes de la Gran Tartària i de més enllà, l'autora diu: "Transporta’t a terres d’Orient per descobrir històries de les terres mítiques de la Gran Tartària… Elefants ferotges, elixirs màgics, serps remeieres, genis bons i endimoniats; el profeta Mahoma o els néts de Genguis Khan… amb la veu d’una jove contacontes”.

Ricardo Herranz Peris ha publicat llibres de diferents temàtiques com “8 días a la semana”, una novel•la d’aventures en la que es narra la duresa de la vida, a la hui coneguda com a Espanya buida, a principis del segle XX; “Las rutas del Agua: Griegos” un llibre de rutes de muntanya amb la temàtica de les fonts i els reservoris d’aigua a la Serra d’Albarracín. Xufeta és un conte il•lustrat, creat per Ricard Herranz i il•lustrat per Fran Salcedo que mostra la vida més tradicional de l’horta valenciana mitjançant el conreu de la xufa i l’elaboració artesanal de l’orxata. Amb l’obra s’aprén a no tindre por del canvis propis de cada etapa de la infantesa, explicats des del punt de vista de Xufeta, un tubèrcul que té por a convertir-se en orxata.

Gyöngyvér Székács i Pili Moreno presenten el seu projecte “Cómo curar un constipado”

Agustí Hernàndez Dolz (Alboraia, 1977) és periodista i treballa actualmente a la Universitat de València en divulgació de la ciència. Ha guanyat més de deu premis de poesia, i és autor i editor de tres llibres més sobre despoblació, entre ells Pobles Valencians Abandonats. A Alboraia ha sigut regidor de Bloc-Compromís i també és coautor dels dos volums dels llibres Alboraia Memòria Gràfica. El seu llibre ‘Tolls i salts d’aigua valencians’, publicat en gener d’enguany va camí de la tercera edició i reivindica la vigència dels tolls i salts d’aigua com a espais per a l’oci i el turisme. També reclama recuperar la denominació tradicional d’alguns d’estos espais, i posar mesures per a què el seu coneixement públic millore el món rural.

Aitana Ferrer és una cantant i docent valenciana amb una contrastada carrera en la música amb diferents projectes artístics. En aquesta ocasió presenta un treball discogràfic per a públic familiar.

Enric Climent (Alboraia, 1942) professionalment s’ha dedicat a l’ensenyament, primer com a mestre d’adults i després en ensenyament secundari. Alboraia sempre ha estat objecte de la seua curiositat, a pesar dels anys passats fora del poble. El llibre Alboraia, cinc segles a través d’una família transmet la informació sobre el poble que ha trobat als arxius i els segles XIX i XX a les hemeroteques. Els fets són tant individuals i familiars, com col•lectius. La seua família és l’aglutinant que palesa la continuïtat al llarg de 5 segles d’Alboraia, com el testimoni que viu els fets, gaudint de metge en el s. XVII o de la llum en els carrers al s. XX patint-los, com l’empresonament del 70% dels homes i els jovent en 1663.