El alcalde de Manises, Jesús Borràs, decidió ayer suspender el pleno ordinario de noviembre, tras un nuevo enfrentamiento con el portavoz y exalcalde del Partido Popular, Francisco Izquierdo. Según ha avanzado APM-Compromís, en la sesión plenaria de anoche se produjo “un nuevo espectáculo del portavoz del PP. Como siempre en todos los plenos, no presta atención a las instrucciones de la presidencia. Después de ser advertido tres veces que no tenía palabra, fue expulsado del pleno. Al negarse a abandonar el salón, el alcalde suspendió la sesión”, explican. El pleno se ha retomado esta mañana, a las ocho, sin la presencia de Izquierdo.

En este sentido, APM-Compromís lamenta tener que tomar este tipo de medidas, “pero no se puede consentir que de manera continua (casi en todos los plenos) se tenga que llamar la atención por no prestar atención a las indicaciones que se le dan desde la presidencia”. La formación del alcalde Borràs pide “el máximo respeto entre todas y todos los concejales, y que se deje dirigir el pleno a quien gobierna el ayuntamiento”.

El propio alcalde ha añadido su valoración al respecto. “Tomar medidas como expulsar a un concejal no es nada agradable y más de un ex alcalde que debería ser ejemplo para todos.

En todos los plenos tengo que llamarle la atención por diversos motivos, y tiene que entender que debe hablar cuando le toca y se le da la palabra”, afirma Borràs. “Espero que hechos como el de anoche no vuelvan a suceder, y exigir el máximo respeto entre todos los concejales, y prestar atención a las indicaciones hechas en el pleno desde la alcaldía”, concluye el dirigente de APM-Compromís.

Ante las revelaciones hechas en redes sociales, Francisco Izquierdo ha matizado que la polémica se suscitó por un hecho que “no había ocurrido nunca. El equipo de gobierno presentó una enmienda a una moción presentada por el Partido Popular (la declaración sobre el 25N). Esta enmienda a su vez la habían presentado ellos como moción, por lo tanto la misma propuesta estaba duplicada en el pleno, cosa que no puede ocurrir en una misma sesión de pleno. Una propuesta no puede estar en dos puntos diferentes”. Ante esta situación, el exalcalde del PP sostiene que pidió la palabra “y se me concedió para explicar esta situación y cuando el señor Borrás escuchó lo que le iba a decir me interrumpió con el objetivo de no dejar que me explicara, yo pedí poder explicarme, cosa que no conseguí ya que me lo negó, no le gustaba lo que trataba de explicarle. Me llamó la atención y me exigió que abandonara la sesión plenaria. Yo seguí pidiéndole que me dejara explicarme, ya que me había interrumpido y no lo pude hacer. Al ver que yo no abandonaba el pleno, decidió suspenderlo”.

Francisco Izquierdo califica de “increíble padecer pleno tras pleno el acoso del señor Borrás, intentando ahogar la voz de los partidos que estamos en la oposición, comportándose de una forma autoritaria y ejerciendo de portavoz del equipo de gobierno, cosa que ya le hemos afeado en diferentes ocasiones. Tiene la piel muy fina y cuando no les gusta algo, monta en cólera y termina con el debate de la manera que sea. Tiene un concepto muy particular de la democracia”.

En los últimos años, Borràs e Izquierdo han protagonizado varios incidentes en las sesiones plenarias, que han acabado con la expulsión del exalcalde del PP.