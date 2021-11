EU de Silla pide anular el acuerdo de cesión de la gestión de la piscina cubierta

Esquerra Unida de Silla ha planteado un recurso de reposición contra el acuerdo del plenodel 13 de octubre de 2021, que aprueba el expediente de contratación de la «Concesión del servicio de la piscina cubierta municipal de Silla». El portavoz Valentín Mateos pide que se anule el acuerdo «por no contemplar la totalidad de los costes del servicio al no tener en cuenta los gastos por consumo de agua en el estudio de viabilidad de la concesión». Además, Mateos critica que esa concesión se llevó a cabo por una resolución de alcaldía un día antes de terminar el plazo de presentación, el 8 de noviembre, con rectificaciones en los criterios de adjudicación, «y este órgano no es competente». «Por tanto, pedimos la anulación de pleno derecho según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas». El edil de EU lamenta el retraso en la licitación «que retrasará la apertura de la piscina prevista cuando finalicen las obras en los vestuarios».

Por su parte, fuentes del gobierno local consultadas aseguran que el recurso va a desestimarse porque sí es la alcaldía un órgano competente para realizar el acuerdo de concesión con una resolución que luego ratifique el pleno, y afirman que se ha ampliado 15 días el plazo «para resolver unas cuestiones administrativas» pero que no va a provocar ningún retraso. «Ya se han presentado dos empresas al concurso y vamos en tiempo y forma, ya que las obras de remodelación se prevé que acaben a principios de año y antes no podemos abrir la piscina», señalan desde el Ayuntamiento de Silla, que recuerda que actualmente sí se permite el uso para los clubes deportivos.