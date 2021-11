L’àrea del Menor de la regidoria de Benestar Social de la Pobla de Farnals ha creat una Comissió de protecció a la infància i l’adolescència, amb l’objectiu de vetlar per les situacions de risc que es poden generar en l’entorn familiar, educatiu i social dels xiquets i xiquetes.

La Comissió està formada per representants dels centres educatius de la Pobla, l’àrea de sanitat, Policia Local, Guàrdia Civil, l’Ajuntament i la Unitat de Prevenció de Conductes Addictives (UPCCA), i es reunirà periòdicament dos vegades per any per supervisar el procediment d’actuació davant casos concrets.

La regidora de Benestar Social, Maria Carmen Benlloch, ha explicat que es tracta d’una ferramenta necessària, «no només per complir amb la legalitat vigent, sinó per enfortir tot allò que suposa el treball al voltant de la infància i l’adolescència, per detectar les problemàtiques que sorgixen en cadascuna de les àrees implicades en la Comissió i buscar una solució conjunta a les situacions de conflicte detectades».

D’altra banda, el departament de Benestar Social oferix activitats de reforç escolar als xiquets i les xiquetes en situació de vulnerabilitat, risc sociocultural o dificultats en l’aprenentatge perquè reben una guia en relació al seguiment dels deures escolars. L’objectiu de la iniciativa és millorar el rendiment dels menors usuaris dels Serveis Socials i previndre a llarg termini el fracàs escolar.