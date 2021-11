Els col·legis públics de Mislata han celebrat la XVI Trobada Musical Ignacio Villanueva, enguany, per primera vegada en l’amfiteatre del parc del Canaló i que s’ha batejat com a retrobament, al no haver-se pogut celebrar l’edició de l’any passat per la crisi sanitària.

Amb aquest acte, no sols es posa en valor la importància de la música, sinó que a més es recorda i homenatja el professor de música del col·legi Almassil, Ignacio Villanueva, que va morir en 2005 amb tan sols 35 anys. D’aquesta manera, al costat de l’alcalde del municipi, Carlos Fernández Bielsa, y la regidora d’Educación, Ana María Julián, més de 350 alumnes i alumnes de 5é i 6é de primària dels col·legis del municipi L’Almassil, Amadeo Tortajada, Ausiàs March, El Cid, Gregori Mayans, Jaume I i Maestro Serrano han acudit al Canaló per a oferir les seues actuacions musicals que amb tanta dedicació havien preparat en les seues respectives classes de música. La temàtica d’enguany seleccionada pels centres educatius ha comptat amb el lema «Cantem, toquem i ballem», per la qual cosa algunes classes van cantar, unes altres van ballar i les va caldre es van atrevir fins i tot a interpretar la cançó amb els seus propis instruments.