L’equip del la regidoria d’Infància, Joventut i Educació així com els Esplais, CMI i altres agrupacions han iniciat les celebracions amb motiu de l’aniversari del 15 Aniversari de la creació del Consell d’Infància de Quart de Poblet.

D’aquesta manera, desde el consistori han realitzat múltiples actividats de d’oci i cultura, entre aquestes, destaca la inaguració d’una exposició que realizat tot un recorregut sobre la historia del qual ha sigut un dels primers Consells que es van crear en la Comunitat.

Els habitants de Quart de Poblet ja poden gaudir a Quart Jove de l’exposició de dilluns a divendres de 10 a 14 i dimecres i dijous de 17h a 19h, fins al 2 de febrer. Així doncs, «Dret a ser escoltat, quinze anys de participació infantil» mostra «la fortalesa i el treball d’aquest col·lectiu» a Quart de Poblet durant aquests quinze anys a través d’una línia del temps composta per fotografies, fullets, projectes i, sobretot, molta il·lusió.

La localitat de l’Horta Sud va ser pionera a crear el Consell Municipal de la Infància (CMI) on les primeres eleccions d’aquest òrgan es celebran el 20 de noviembre de 2006. En la regidoria recorden que fa quinze anys pocs eren els membres que coneixien els seus drets.

En conseqüència, al poc temps, no sols els coneixien sinó que els reivindicaven i es van empoderar i van enfortir, un dels objectius de la Regidoria d’Infància. Alguns dels reptes que porten el seu segell són la utilització de paper reciclat en tots els departaments municipals o la accessibilitat de parcs, voreres i zones verdes. Projectes com «Trenquem Barreres», campanyes escolars com la dels Bancs de Llibres, acabar amb el Bullying, la seua participació en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, els Pressupostos Participatius o el renomenament dels carrers són altres exemples d’apoderament infantil.

«Educar als xiquets i xiquetes en democràcia participativa és un comprosmio sobre el qual continuem treballant. Hui el nostre poble és millor gràcies al treball del Consell Municipal d’Infància», va assenyalar la regidora d’Educació, Infància i Joventut, Consue Campos durant la inaguració.