Les dependències del Castell d’Alaquàs acullen hui dijous, a les 19.30 hores, la presentació dels llibres que recullen les dues cròniques de viatges que ha estudiat i editat l’investigador i professor universitari Rafael Roca Ricard, col·laborador habitual de la secció Panorama de Levante-EMV.

Els volums en qüestió són: «Viatge a Escandinàvia (1911)», de Josep Sanchis Sivera, i «Memorias de un viaje a Italia (1921)», d’Eduard López-Chavarri. L’acte comptarà amb la participació de l’alcalde d’Alaquàs i del subdirector de la Institució Alfons el Magnànim, que n’és l’entitat editora.

A més, diversos membres del col·lectiu Alaquàs Debat llegiran fragments de les dues cròniques de viatges que ha estudiat i editat Rafa Roca.

Es tracta de dos volums que no existien com a tals, ja que han sigut confegits a partir del rescat realitzat per Roca de les cròniques periodístiques que els seus autors publicaren. «Viatge a Escandinàvia» (traduït al valencià per Carles Fenollosa) està integrat per 22 articles que detallen el llarg viatge de l’historiador i canonge en 1911. I pel que fa al viatge de López-Chavarri a Itàlia, s’inicià en agost de l’any 1921, narrat en 33 cròniques.