Cs y la oposición tumban el sueldo de la asesora del alcalde en Rocafort

Por segundo pleno consecutivo, el alcalde de Rocafort, Agustín Aliaga (PP), ha perdido una votación por el voto el contra de Ciudadanos, su socio de Gobierno. Además, en esta ocasión se sumó la abstención de Vox, su tercer compañero de bancada.

Esta vez ha sido el incremento de la retribución que percibe su jefa de gabinete. Aliaga pretendía equiparar el salario de la trabajadora a la nómina de un C1. La subida salaria bruta anual ascendía a 4.800 euros, unos 344 euros al mes. El alcalde popular defendió que le había prometido al cargo de confianza que cobraría lo mismo que la anterior en cantidades netas, y ahí es dónde radicó parte del conflicto.

Sergio Herrero, de Vox, justificó su abstención en que, si bien admitió que el salario «es bajo», también reconoció que es «injusto que a otros trabajadores municipales no se les pueda subir porque el capítulo 1 está cerrado» y afeó «una subida alta comparada con la situación actual» y abogó porque «hay que dar ejemplo».

Por su parte, Guillermo José, de Ciudadanos y exalcalde, recordó que cuando entraron como equipo de gobierno adquirieron «el compromiso de repartir el dinero para salarios entre toda la gente». «Por eso cobrábamos menos», añadió. Además, apuntó a que Aliaga negociará el suelo en cantidades finales, ya libres de impuestos. «Si usted negocio un sueldo neto no tenemos que pagarlo todos los vecinos. ¿Qué premiamos? ¿que una persona tenga más hijos, una persona a su cargo?... había que negociarlo en bruto, independientemente del estado personal. Es muy fácil jugar con el dinero de otros, es de los vecinos, y esta subida del 26%, con la que está cayendo, es exagerada», afirmó. Además, entró en el fondo del asunto. «Se supone que somos socios y nos enteramos en la comisión previa de que este punto iría a pleno. Pedí explicaciones y nadie me las supo decir; nadie me ha consultado y consensuado el porqué de esa cifra. Además, si soy parte del gobierno debería haber consensuado con nosotros. Por eso votaremos en contra», aseguró.

PSOE y Unidas Podemos también rechazaron el aumento de emolumentos. Miguel de la Cruz, de la formación morada, cuestionó que las cantidades que anunció Aliaga en el pleno eran diferentes a las reflejadas en el expediente. Por su parte, Rafa Ferrando, incidió en que se trataba de una propuesta del PP, «no del equipo de gobierno». «Sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con los argumentos de Cs y Vox. No hay una justificación para que se aumente. Debería usted trabajarse más las propuestas para traerlas aquí y no se las rechacen»,reprochó el socialista.

El gobierno sí que aprobó los presupuestos de 2022

Gorka Gómez, portavoz del PP, defendió a Aliaga «por cumplir su promesa y traer al pleno» la subida salarial y matizó que la propuesta «era del equipo de gobierno, no del PP». Al final, los ocho votos en contra de PSOE, Unidas Podemos y el socio Cs tumbaron el incremento de retribuciones. En cambio, el gobierno sí mostró unidad para sacar adelante los presupuestos municipales de 2022, que alcanzan los 6,5 millones.