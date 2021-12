iniciativa local. Alboraia ha posat fi a l’edició d’enguany del Curs de Defensa Personal Femenina, organitzat i finançat per la regidoria d’Igualtat i impartit per la Policia Local d’Alboraia. La iniciativa ha comptat, un any més, amb una gran acceptació en el municipi ja que es van completar les 12 places per a apuntar-se al curs gratuït de tres sessions a la Ciutat de l’Esport de la localitat. Així doncs, l’última sessió del curs va comptar amb l’assistència de la regidora d’Igualtat, Zeudy Estal Daries, i l’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría Díaz.