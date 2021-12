Les construccions de Lego tornen a ocupar el Castell

El Castell d’Alaquàs acull una vegada més la trobada de fans de Lego amb major quantitat de peces exposades i la més extensa de tota la Comunitat Valenciana. Amb el nom «Castell Brick d’Alaquàs», les principals sales mostren centenars de milers de peces de construcció a més del betlem, que enguany ha sigut ampliat i que anirà creixent any rere any.

A la inauguració assistien l’alcalde d’Alaquàs, Toni Saura; el Regidor de Cultura, Fran Evangelista i el president de l’associació, Stefan van den Hoogen, entre altres persones.

L’exposició, en la que han participat més de 30 membres del col·lectiu, està distribuida en sis sales amb més de 20 muntatges de temàtiques diferents. Hi podem trobar el Castell d’Alaquàs així com una representació de diferents ciutats i monuments del món. Hi ha un set dedicat al món dels llibres i la fantasia, altre sobre el món pirata, una secció botànica, altra centrada en Star Wars i un apartat de legos tècnics. Com és habitual, es pot veure també una construcció dedicada a Harry Potter amb escenes úniques.

La mostra es pot contemplar fins al 16 de gener, de dilluns a dissabte d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. En Nadal es podrà visitar els diumenges 5, 12 de desembre i 9 i 16 de gener d’11 a 14 h i els diumenges 19 i 26 de desmbre i 2 de gener d’11 a 14 i de 17 a 20 hores. Per a visitar l’exposició, del 3 al 16 de desembre i del 10 al 16 de gener de 2021 la visita serà lliure sense cita prèvia. Del 17 de desembre del 2021 al 9 de gener de 2022 serà imprescindible disposar d’entrades amb cita prèvia. Per a l’obtenció d’aquestes entrades cal ser major de 18 anys i només es podran obtindre sis entrades per persona, informa l’ajuntament.