El PGOU de Albal podría caducar en tres meses a falta de un informe de Patrimonio

El Ayuntamiento de Albal tiene apenas tres meses para evitar que caduque su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El motivo es que en febrero caducará la memoria ambiental y si no está aprobado el planeamiento urbanístico definitivo, deberá requerirse una nueva memoria ambiental y por tanto se deberá empezará prácticamente desde cero y reiniciar la tramitación del planeamiento, tal y como aseguró el jefe de servicio de Coordinación Urbanística y Territorial de la conselleria en unas jornadas realizadas en la Universitat de València.

El problema en Albal radica en la falta de homologación del planeamiento de la zona no urbanizable. La zona urbanizable sí está debidamente ordenada, pero respecto a la no urbanizable falta la aprobación por parte de la comisión territorial urbanística. Dicha comisión, el pasado mes de enero requirió al consistorio la subsanación de una serie de deficiencias. El consistorio ya las ha corregido y este mes presentará el nuevo planeamiento a la comisión. Una vez aprobado, se requerirá un informe sectorial favorable de Patrimonio, y con éste, ya se podrá aprobar definitivamente el PGOU con el ordenamiento de todo el suelo, tanto el urbanizable como el no urbanizable.

El problema es sin duda el poco tiempo y por contra el retraso que siempre conlleva cualquier trámite burocrático. Para intentar acortar tiempos, el Ayuntamiento de Albal ya envió en septiembre a Patrimonio un avance del planeamiento urbanístico de la zona no urbanizable con los errores ya subsanados y que pasará por comisión territorial este mes para que vayan preparando su informe sectorial. El problema será si este planeamiento no es aprobado por la comisión territorial, ya que el consistorio apenas tendrá un mes para poder resolver las deficiencias y evitar que caduque el PGOU.