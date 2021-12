El Ayuntamiento de Catarroja ha aprobado a primera hora de la mañana el presupuesto para 2022 que asciende a 21 millones en un pleno extraordinario, con los votos a favor de la coalición de gobierno, Compromís y PSPV, y el rechazo del resto de grupos de la oposición, PP, Cs y Guanyar Catarroja. El concejal de Hacienda, Juan Carlos Martínez, ha destacado que se trata de un presupuesto "no cerrado" ya que se prevé hasta cuatro modificaciones de crédito a lo largo del ejercicio, tal y como ha asegurado el edil Martí Raga, para ir incorporando otras partidas que ahora no se puede. Algo que ha sido muy criticado por los grupos de la oposición como Cs, que ha calificado el presupuesto de "borrador".

Dentro de las cuentas municipales, que suponen una continuación de las anteriores incluso se ha reducido, destaca una inversión de 800.000 euros en inversiones, que irá destinada a una importante reforma de instalaciones municipales, urbanística, así como a la redacción de un Plan de renovación de Vías Públicas que implicará a 10 calles o avenidas del municipio (Albal, Salvador Giner, Miguel Martí, Trinquet, Galicia, Murcia, Doctor Marañón, Castelló, Conca y Alacant). El Ayuntamiento prevé unos ingresos de 21 millones de euros para 2022 en los que, como medida de responsabilidad no se han incluido los abonos de las plusvalías.

“El gran estado de salud que gozan las cuentas que tenemos, después de tantos años, debido al haber alcanzado un importante remanente y el cumplimiento de todos los objetivos de déficit y la barrera de gasto, nos permite la libertad de hacer incorporaciones para gasto corriente. Estamos hablando de un presupuesto que estará vivo para 2022, si no hubiéramos hecho esa política durante todos estos años que nos ha permitido estar casi sin deuda, como le ocurre a otros ayuntamientos, esa posibilidad no la tendría. Por lo tanto, no vamos a desperdiciar esa oportunidad de incorporar el gasto corriente necesario, como hemos hecho en 2021 con un gran resultado. Tenemos 9.000.000 de euros de remanente y podemos utilizarlo para ello durante 2022”, explica Juan Carlos Martínez, concejal de Hacienda.

Sedgún el consistorio, la mengua de ingresos prevista, no va a afectar a las partidas destinadas a la mejora de la calidad de vida de las personas que más están sufriendo a raíz de la actual situación pandémica. De esta forma, se van a mantener las partidas destinadas a gasto social que convirtieron el presupuesto de 2021 en el más social de la historia de Catarroja, marcado por la situación Covid19, incrementando ligeramente el gasto en las partidas de Servicios Sociales, un 15,99% y Bienestar comunitario un 2,77%.

En el capítulo de ingresos hay que contar con la importante inyección que significa el incremento en la participación en impuestos del Estado, que de conformidad con los Presupuestos Generales estatales crece un 17% con respecto a 2021. Por lo tanto, se pasa a ingresar 7.613.000 euros frente a los 6.598.000 euros del ejercicio anterior

La oposición, en contra

Los cuatro concejales del PP votaron en contra al considerar que no se les habían incluido sus enmiendas y tildaron el presupuesto de "conservador. La mayoria de partidas disminuyen o se mantienen sin justificación".

Desde Cs también mostraron su desacuerdo y votaron en contra de "un borrador" de presupuesto que va a tener muchos cambios "y aunque se nos reconoce el buen diálogo, no ha habido colaboración del equipo de gobierno ya que no se han incluido juestras enmiendas que buscan en beneficio de mlos ciudadanos y no de intereses políticos".

Guanyar Catarroja, por su parte, asegura que "no es un presupuesto que haría un gobierno de izquierdas, que aboga por las políticas sociales" y que es "continuista" con los elaborados por los antiguos gobiernos de derechas.

El alcalde Jesús Monzó dio las gracias a aquellos partidos de la oposición "que trabajan de forma sensata " y aseguró que lo importante es "que se acaben acometiend las propuestas por le bien del ciudadano".

La vicealcaldesa Lorena Silvent, por su parte, destacó que se "busca dinamizar nuestra economií dentro de un marco de recuperación estatal para poder canalizar los fondos europeos y llegar al mayor numedo depersonas afectada spor la crisis de la Covid-19.

Una importante renovación urbanística

Silvent también destacó el numero de inversiones que pretende realizar el municipio, en un año en el que se pondrán las bases de una importante renovación urbanística en el municipio. De hecho, la inversión más importante de los presupuestos, 800.000 euros, irá destinada a la renovación de instalaciones municipales. Entre ellas, destacan las deportivas, a las que se destinarán 150.000 euros de cambio de césped en el campo de fútbol Mundial 82 y 100.000 euros a la reparación del techo del pabellón municipal.

Otras instalaciones que acometerán importantes inversiones serán el Teatre Auditori, 90.000 euros en la rehabilitación de la cubierta, la adecuación del jardín arqueológico de la Vil·la Romana, 25.000 €, y del terreno donde se ubican los huertos urbanos, 35.000 euros. También está previsto invertir 40.000 euros en los diferentes colegios públicos del municipio, además de las reformas que Conselleria tiene previstas en los centros.

En el plano urbanístico destaca el ambicioso plan de renovación de vías públicas que incluye 70.000 euros del presupuesto para la redacción de proyectos de obra en 10 calles y avenidas de Catarroja que necesitan una serie de mejoras. En este sentido, en 2022 se va a trabajar en la renovación de la calle Paiporta, con 250.000 euros de presupuesto, así como en diferentes actuaciones en la plaza de la Región, 25.000 euros y el eje Albal-Catarroja, 15.000 euros.