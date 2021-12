Los grupos municipales de Compromís en Torrent, Picanya y Paiporta han vuelto a reclamar a FGV la recuperación de frecuencias de la L2 de metro. Según explican «se ha reducido al mínimo las frecuencias de esta línea, incluso la web de MetroValència te recomienda hacer transbordo en Jesús desde Torrent Avenida para llegar a Turia, por ejemplo».

La coalición también ha destacado el anuncio de la recuperación del servicio de metro nocturno, una de las reivindicaciones de Compromís los últimos meses, igual que la inclusión en la zona A. «Compromís puerta muchos años pidiendo la inclusión del área metropolitana a la zona A de metro, pero con las frecuencias actuales es una medida que no servirá para fomentar el transporte público», han destacado.

Compromís ha demostrado su malestar por una situación «que anda contra la movilidad sostenible y el uso del transporte público». Para los ecovalencianistas esta situación no se puede alargar más en el tiempo, «cuánto más se necesita que haya muchas opciones de metro por no concentrar un número excesivo de viajeras y viajeros en los vagones, y garantizar así las distancias de seguridad en época de pandemia, FGV reduce las frecuencias. A nuestro entender, esto no es una apuesta decidida por el transporte público metropolitano».