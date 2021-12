La Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Manises, en col·laboració amb Associació Por ti Mujer, Associació de Dones Antares i Associació de Amas de Casa i Consumidores Tyrius, celebraran la «I Trobada d’Associacions de Dones de Manises per la Igualtat i la Integració» el pròxim 11 de desembre de 2021, a la sala Vicent Ros de la Casa de la Cultura de Manises, de 16.00 a 19.00 hores.

A través d’una taula d’entitats, en la qual participaran les associacions de dones del municipi anteriorment nomenades, la qual estarà moderada per la regidora d’Igualtat, Irene Camps, es pretén crear un espai de reflexió en la qual les participants exposaran els seus inicis com a moviment associatiu, la seua trajectòria i els objectius i reptes per a l’any vinent 2022 en el municipi de Manises.

Posteriorment, es realitzarà la presentació de «Tirar del Hilo: historias de mujeres migradas supervivientes de violencia machista» a càrrec de la seua autora, Silvina Monteros Obelar.