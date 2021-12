«La novela negra distrae a la vez que conciencia sobre poblemas sociales»

El Castell de Alaquàs fue testigo, hace unos días, de la presentación de la tercera novela de Emilio Gil. «El sueño del alfafero» (2020) forma parte de una saga de literatura negra que sitúa las andanzas de sus policías protagonistas, Escrihuela y Calabuig, en l’Horta Sud.

¿Qué le inspiró para escribir «El sueño del alfarero», su tercer libro?

En esta ocasión no me he inspirado en nada concreto. He llevado a cabo un ejercicio de libertad literaria. Seleccioné una idea y, a partir de ahí, creé toda una trama. Para mí ha sido como un juego, un ejercicio libre. Es la primera vez que utilizo dos líneas temporales, una en el presente y otra en los años 80.

¿Qué diferencias presenta respecto a «Violín Roto» y «Seres de Cristal»?

En los dos anteriores hay una parte importante de vivencias personales. El primero sigue la historia de una niña ucraniana adoptada y el segundo sobre acoso laboral. En «El Sueño del Alfarero» solamente hay un guiño a mi familia en el título. Quería dedicárselo a mi abuelo paterno, el único alfarero que conocí. Sin embargo, en la historia no hay una estrecha relación con ello.

¿Por qué situar sus historias en Alaquàs y la comarca de l’Horta Sud?

Me da una ventaja porqué conozco los escenarios y sus tradiciones. Ahora hay una tendencia creciente a usar los pueblos. Mis referentes literarios parten en sus historias de sitios familiares. Por ejemplo, Dona León sitúa a sus personajes en su lugar de residencia, Venecia. Por su parte, Andrea Camilleri los sitúa en Vigata, un pueblo imaginario de Sicilia.

¿Qué busca transmitir con sus novelas?

Valores y sentimientos. En mi última publicación plasmo las dificultades una madre soltera en los años 80. Y, a su vez, intento transmitir el valor del tiempo. Mis inspectores son personas mayores que desean jubilarse. A través de ellos, se plasma cual es el valor del tiempo y lo importante en la vida, que ha valido la pena, dentro de esta vorágine de descubrir asesinatos.

¿Como ha sido la acogida por parte del público?

La editorial lo publicó en diciembre de 2020. Durante todo este año me han llegado muchos comentarios y todos coinciden en que es el mejor de los tres libros. Después de la presentación en el Castell de Alaquàs me han dicho que se lo han leído en dos o tres días. Es lo mejor que me podrían decir. Aunque yo no creo que tenga la trama más potente pero sí el estilo más depurado y profesional que los anteriores.

Usted es escritor por afición y no profesión. ¿Por qué se inició en el mundo de la escritura?

Soy un lector empedernido. Siempre me ha gustado la idea de escribir, pero nunca imaginé escribir novelas para publicarlas. Sin embargo, requiere un esfuerzo. Durante el confinamiento no fui capaz de escribir una sola letra y, desde septiembre de 2020 hasta hace un mes, me plantee parar de escibir porque perdí la ilusión, no disfrutaba.

¿Por qué la novela negra?

Las novelas sesudas me aburren. La novela negra distrae a la vez que conciencia sobre problemas sociales.

¿Cómo ve el negocio?

No me preocupa. No habré vendido ni 500 ejemplares entre los tres. No soy escritor, sino contador de cuentos.

¿Tiene pensado continuar con la saga?

De momento no busco publicar pero sí he empezado a escribir tímidamente el cuarto libro, «Quemando nubes pasa el sol».