L’Espai Paiporta Conviu va acollir un taller de salut amb perspectiva de gènere baix el títol «Sòl pelvià, el gran oblidat’, que ha abordat la problemàtica específica de les dones al llarg de la seua vida amb aquesta part del seu cos.

El taller tenia l’objectiu de fer conscients les dones que, amb una cura adient i la pràctica d’alguns exercicis senzills que es poden realitzar a casa, es poden evitar problemes, sovint invisibilitzats. Entre ells, es posaren com a exemple les incontinències o les molèsties en les relacions sexuals, entre d’altres, que no sempre s’aborden amb efectivitat i es donen com a normals.